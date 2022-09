Ilary Blasi, Iovino si tira fuori: silenzio rotto, perché si conoscono

Si aggiungono ulteriori tasselli al gossip sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Oggi a parlare, per la prima volta, è il presunto amante di Ilary, Cristiano Iovino. Il nome non è nuovo al mondo della cronaca rosa, in passato era stato accostato anche a Giulia De Lellis. A distanza di qualche anno, Iovino è stato tirato nuovamente in ballo e stavolta dopo la separazione Blasi-Totti. Già qualche giorno fa in realtà Cristiano ha rotto il silenzio sulla questione, ma solo per dire che non gli interessava parlarne. Si era trincerato insomma dietro un “no comment”.

Stavolta Cristiano Iovino ha rilasciato un comunicato sul gossip Blasi-Totti. Lo ha fatto per prenderne le distanze una volta e per tutte, o almeno questo è ciò che spera. Si è parlato di lui come il presunto amante della conduttrice, ma lui ha smentito e in modo ufficiale di aver avuto, o di avere, un flirt con la conduttrice. Lui non ha nulla a che fare insomma con la separazione tra l’ex letterina e l’ex calciatore.

Il comunicato, riportato da Il Messaggero, spiega la natura del rapporto fra i due, perché un rapporto c’è. Cristiano Iovino conosce Ilary Blasi, ma non c’è stato nulla fra loro. Lo ha reso noto in modo chiaro, così che nessuno possa travisare le sue parole. Dopo aver letto tutti gli articoli sul suo conto, un rappresentate di Iovino ha reso noto quanto segue:

“Il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo”

A proposito del rapporto con Ilary Blasi, invece, ha precisato di conoscerla “meramente in quanto amica di conoscenti comuni”.

Blasi-Totti, la guerra prosegue

Non si smetterà molto presto di parlare della rottura tra Ilary e Totti, questo è poco ma sicuro. E più si andrà avanti più persone si intrometteranno, chi in un modo chi in un altro, sulla separazione. In questi giorni per esempio è intervenuto lo zio della conduttrice, lanciando una frecciatina a Totti. Sempre di recente, invece, c’è stato l’attacco dell’amico del Pupone a Ilary: c’è stata una discutibile intervista ai Fatti Vostri. E ancora a parlare è stato Alfonso Signorini, secondo il quale Totti non è affatto un “tontolone”.