I Fatti Vostri, Totti-Ilary: la discutibile intervista di Alex Nuccetelli

La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta tenendo banco in tv, sui quotidiani e sui social. Non si fa che parlare d’altro, morte della regina Elisabetta a parte, soprattutto dopo l’intervista bomba del Pupone. Un’intervista da cui non ne esce bene, a giudicare dai commenti sui social. Totti ha parlato non male, di più della madre dei suoi figli, quelli che entrambi volevano proteggere. Evidentemente la protezione vale solo se a parlare è il gossip, oppure Ilary a Verissimo come si vociferava, perché se deve essere lui a lanciare pesanti accuse all’ex moglie allora non vale più. Come avranno reagito quei figli che voleva proteggere leggendo quelle dichiarazioni del padre sulla madre spiattellate ovunque?

Cosa è successo in casa Totti-Blasi non è dato saperlo, ci sarà sempre una versione contro l’altra. Intanto l’amico di Totti continua a rilasciare interviste e dichiarazioni per difenderlo. Si tratta di Alex Nuccetelli, oggi ospite nella prima puntata dei Fatti Vostri. Salvo Sottile ha chiesto al suo ospite non solo di commentare l’intervista di Totti ma ha ripercorso insieme a Nuccetelli i primi contatti fra i due. Come ormai tutti sapranno, infatti, è stato proprio Nuccetelli a far scattare la scintilla fra i due, conoscendo entrambi. La prima domanda dunque è sulle accuse di Totti a Ilary:

“Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Posso riscontrare che Francesco ha avuto un periodo particolare, noi amici lo abbiamo trovato più triste e pensieroso del solito. In quei momenti è cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto, è difficile estrapolare i suoi sentimenti. Soprattutto in relazione alla moglie, che ha rispettato. Io lo trovo così, molto attaccato alla famiglia”

Ha raccontato che Totti ha cominciato a essere diverso un anno e mezzo fa circa. Alex Nuccetelli era in trattativa con l’Isola dei Famosi e per questo si sentivano spesso. In quel periodo è avvenuto il primo incontro con Noemi Bocchi, in Sardegna, ma non c’è stato nulla fra loro in quel momento. Poi sono seguiti incontri a delle feste a Roma fino a quando hanno iniziato a frequentarsi come coppia. “Francesco ha trovato una rinascita”, ha dichiarato l’amico ai Fatti Vostri.

Parlando dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha spiegato che per quattro volte ha avuto contatti per un reality ma per altrettante quattro volte non se n’è fatto nulla. Non lo ha fatto in modo chiaro e palese, però l’impressione è che abbia accusato Ilary Blasi di sbarrargli la strada a Mediaset:

“Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto”

A fine intervista, inoltre, è arrivato un consiglio di Alex Nuccetelli a Ilary Blasi. Un consiglio che probabilmente farà parecchio discutere, visto che l’ha invitata a tacere solo per aver detto che potrebbe rovinare 50 famiglie. Dopo tutto ciò che ha detto Totti sull’ex moglie, l’amico ha invitato Ilary ad andarci piano: