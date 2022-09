Esce oggi, 14 settembre, in tutte le edicole un nuovo numero di Chi all’interno del quale è presente un editoriale del direttore, Alfonso Signorini, interamente dedicato (neanche a dirlo) all’annosa questione Ilary Blasi-Francesco Totti. Il giornalista è tornato a parlare dell’argomento.

Nel suo articolo, Alfonso Signorini insinua dei dubbi che fino a questo momento in pochi si sono permessi di sollevare. Nel caso specifico, il direttore di Chi si è chiesto per quale motivo Francesco Totti, notoriamente molto riservato sulle sue questioni personali, si sia deciso a concedere “quella” intervista fiume parlando di dettagli anche piuttosto pruriginosi.

Alcuni, come Gabriele Muccino, hanno lasciato intendere in qualche modo che le frasi di Totti fossero state condizionate da una consulenza (errata) dell’avvocato che lo sta seguendo, Annamaria Bernardini de Pace. Ma Signorini, da questo punto di vista, non concorda. Se così fosse, Francesco Totti farebbe la figura del “tontolone”, cosa che secondo il direttore di Chi non corrisponde al vero. Signorini, piuttosto, commenta così l’intervista di “Er Pupone” al Corriere della Sera:

“Mi è difficile da credere. Io credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare per il traditore seriale e bugiardo. Staremo a vedere come questa storia evolverà anche in tribunale.”

A questo punto, Signorini si permette di dare un consiglio, seppure solo tramite le pagine del suo giornale, a Ilary Blasi. La conduttrice, secondo il giornalista, dovrebbe contrariamente al marito continuare a mantenere il riserbo sulla questione. Tutti, a dire la verità, si aspettano nel breve termine un incontro con l’amica Silvia Toffanin a Verissimo dove la presentatrice dell‘Isola dei Famosi potrebbe finalmente vuotare il sacco. Ma non è questo il momento, almeno per lei e per lo stesso Signorini, che commenta:

“Nel frattempo fa bene Ilary Blasi a tacere e a non rilasciare interviste. Finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre solo lei. Anche perché come le avrà suggerito la nonna a cui è sempre stata legatissima, il bel tacer non fu mai scritto”

Ilary e Totti: gli ultimi sviluppi, è in arrivo una tregua?

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile pace imminente fra i due ormai ex marito e moglie. La prossima settimana si dovrebbe tenere il tanto atteso incontro in occasione del quale i due, in teoria, dovrebbero seppellire l’ascia di guerra.

Ilary e Totti dovrebbero incontrarsi presto insieme ai rispettivi avvocati per discutere i dettagli del divorzio, compresa la separazione del loro immenso patrimonio. La speranza è che il tête-à-tête serva anche per porre fine alla battaglia mediatica appena iniziata.