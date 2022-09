Non c’è pace per Alessio La Padula. Dopo aver smentito già qualche tempo fa i pettegolezzi circa una presunta liaison con Ilary Blasi, con la quale ha lavorato al programma di Canale 5 Star in the star dove lui faceva parte del corpo di ballo e lei era la conduttrice, l’ex ballerino di Amici deve ora difendersi dagli attacchi di Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi sta postando sul suo account Instagram – che al momento risulta però disattivato – presunte prove dei presunti tradimenti di Francesco Totti e Ilary. Corona ha condiviso una foto di La Padula senza però fornire troppi dettagli ma tanto è bastato a scatenare la furia del giovane…

Alessio La Padula contro Fabrizio Corona

Alessio La Padula ha replicato a Fabrizio Corona sul suo account privato, mostrando un certo fastidio per i pettegolezzi sulla sua vita privata che sarebbero del tutto infondati:

“Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”

Il chiacchiericcio si era scatenato per via di alcuni like di Ilary Blasi alle foto di Alessio La Padula ai quali il giovane aveva replicato con dei cuoricini. Ma a quanto pare nulla di più di una collaborazione professionale e tanta stima e affetto. Diversa invece la reazione di Cristiano Iovino, anche lui additato come presunto amante dell’ex Letterina di Passaparola.

Il personal trainer e modello romano ha spiegato all’Adnkronos di non voler rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, lasciando dunque un alone di mistero. Tutto il contrario di Alessio La Padula che, con il suo comportamento, sembra voler ribadire con veemenza che non c’è mai stata alcuna love story segreta con Ilary Blasi.

L’intervista di Francesco Totti

Eppure a parlare di un terzo incomodo è stato proprio Francesco Totti nella sua tanto discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro: ma che potesse avere un interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”

L’ex calciatore della Roma ha preferito non rivelare l’identità dell’altro uomo ma secondo il suo racconto Ilary Blasi si incontrava con il suo presunto amante grazie alla complicità della sua parrucchiera e amica del cuore Alessia Solidani. Intercettata dai media l’hair stylist ha preferito non commentare le confessioni di Totti.