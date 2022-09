Fabrizio Corona contro Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi aveva promesso inedite verità e retroscena sul rapporto tra la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore e ha iniziato postando alcune dichiarazioni e foto sul suo account Instagram. L’ex marito di Nina Moric ha raccolto la testimonianza di Sean Brocca, l’ex modello con il quale la presentatrice era fidanzata prima di sposare il Pupone.

Il famoso modello spesso citato nell’ultimo periodo da Alex Nuccetelli, amico storico di Totti ed ex marito di Antonella Mosetti, che più volte si è preso il merito di aver presentato Francesco a Ilary Blasi. Ebbene, stando a quanto emerso fino ad oggi, venti anni fa – ai tempi di Passaparola – l’ex Letterina conviveva a Milano con Sean ma l’ex calciatore della Roma aveva iniziato a corteggiarla.

A Fabrizio Corona Brocca ha rivelato a proposito di Ilary Blasi:

“Siamo stati insieme un anno, ci siamo divertiti. Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il ca****e con le altre ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata. Forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina. Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma ho trovato nell’armadio due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva, ma di fronte alla dichiarazione d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare”