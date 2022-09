Lo zio di Ilary Blasi tira una frecciatina a Francesco Totti

Tra gossip e accuse dell’ex marito Francesco Totti Ilary Blasi sta trovando conforto e sostegno nella sua famiglia d’origine. Le sorelle Silvia e Melory, i genitori, le nonne, i cognati e pure gli zii. Di recente la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha festeggiato il compleanno del fratello della madre: una festa privata alla quale erano presenti Chanel e Isabel, le eredi dell’ex Letterina di Passaparola.

Stefano, lo zio di Ilary Blasi, ha condiviso su Instagram uno scatto della sua famiglia, nella quale è presente la popolare nipote. Tra le righe della lunga dedica per i suoi parenti è facile leggere una frecciatina a Francesco Totti, che con la sua intervista al Corriere della Sera ha scatenato una vera e propria bufera mediatica.

“Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene”