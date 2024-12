Il Volo, gaffe clamorosa di Sambruna: microfono acceso, lei li critica

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commentato con i suoi ospiti i concorrenti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ci si è focalizzati anche sui grandi esclusi di questa edizione e sui vincitori degli anni passati. Proprio in merito ad uno di questi, il gruppo di tre tenori Il Volo, Grazia Sambruna si è abbandonata ad un’incredibile gaffe. Pensando che il microfono fosse spento ha difatti espresso un giudizio decisamente negativo sui cantanti. Quando le è stato fatto notare l’errore ha poi rincarato la dose! Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Nello specifico si è commentata la lista dei concorrenti presenti al prossimo Festival di Sanremo, resa nota nell’edizione delle 13.30 di ieri del Tg1 dal conduttore Carlo Conti. Caterina ha poi ripercorso insieme agli ospiti in studio le esibizioni degli anni precedenti, soffermandosi in particolare sui vincitori di ogni edizione condotta da Conti. Parlando della vittoria de Il Volo con “Grande Amore” nel 2015, Grazia Sambruna si è abbandonata ad un commento non proprio positivo nei confronti dei tre tenori.

La gaffe di Grazia Sambruna su Il Volo

Convinta che il suo microfono fosse spento, Grazia si è difatti lasciata scappare un “purtroppo” riferito alla vincita del trio. A quel punto Balivo le ha fatto immediatamente notare la gaffe, chiedendole “ma come purtroppo?” e lei ha ammesso di essere convinta che il microfono non fosse acceso. Tuttavia, poco dopo, ha rincarato la dose affermando in risposta a Caterina che Il Volo non le piaceva. Quando la conduttrice ha preso le distanze dalla sua affermazione, evidenziato come non fosse d’accordo con quest’ultima, lei ha risposto “eh ora piacciono a tutti!”. Aldo Vitali, in collegamento con lo studio, ha poi sottolineato come i tre ragazzi fossero un’eccellenza italiana ma, anche in questo caso, Sambruna non ha cambiato la propria opinione a riguardo.

Grazia ha difatti risposto ad Aldo affermando:

Anche il prosciutto lo è però a me non piacciono, che devo fare?

Vitali ha evitato di commentare oltre, chiudendo la questione con un “vabbè” ed iniziando poi a parlare della vittoria degli Stadio.