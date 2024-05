Il Volo – Tutti Per Uno, finale col botto: ma c’è un grande assente

Questa sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Il Volo – Tutti Per Uno, il concerto del gruppo musicale Il Volo all’Arena di Verona. Come sempre il trio ha chiamato con sé sul palco numerosi artisti. Tuttavia per i telespettatori c’è stato un grande assente, cosa che non hanno tardato a far notare sui social con numerosi commenti. Capiamo meglio di chi si tratta.

Quella di questa sera, martedì 28 maggio, è stata la puntata finale de Il Volo – Tutti Per Uno. A condurre insieme a Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto è stata questa volta l’etoile Eleonora Abbagnato, che ha seguito Giorgia e Federica Panicucci. Gli ospiti sono stati numerosi. Di seguito la lista completa: Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli ed Enrico Brignano. Nonostante il cast vantasse grandi nomi, per il pubblico a casa s’è sentita la mancanza di qualcuno. Nello specifico il grande assente per i telespettatori è stato Michele Zarrillo.

Gianluca, Ignazio e Piero hanno difatti deciso di cantare un brano del cantante, “Cinque Giorni”. Una volta annunciato il pezzo, immediatamente gli spettatori hanno pensato che ci fosse anche il suo autore tra gli ospiti della serata. Le aspettative, tuttavia, sono state presto deluse. Michele non è uscito e a cantare la canzone sono stati soltanto i tre membri de Il Volo. Nonostante la loro cover sia stata notevole per il pubblico si è comunque sentita la mancanza del suo interprete originale. Sul web sono stati numerosi i commenti dei fan che hanno sottolineato l’assenza dell’artista.

Qui di seguito riportiamo solo alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter) in merito:

Il grande successo di Il Volo – Tutti Per Uno

Nonostante il pubblico abbia sottolineato l’assenza di Michele Zarrillo tra gli ospiti portati sul palco dell’Arena dai ragazzi de Il Volo, l’evento si è rivelato comunque un grandissimo successo. Tutte e tre le serate sono state molto seguite ed apprezzate dai telespettatori e dal pubblico presente a Verona. I tre cantanti hanno eseguito cover di tutti i più grandi classici della musica italiana ed internazionale, accompagnati anche da ospiti d’eccezione che hanno riproposto alcuni dei loro più celebri brani.