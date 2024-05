Il Volo – Tutti Per Uno: qualcuno ruba la scena, tutti i top e flop

Questa sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Il Volo – Tutti Per Uno, il concerto all’Arena di Verona del trio lirico composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre hanno chiamato sul palco con loro numerosi ospiti, in particolare grandi nomi della musica italiana come Claudio Baglioni, Giorgia (che ha condotto insieme al gruppo), Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni ed altri. Forse sono stati proprio questi ad oscurare leggermente i protagonisti, così come ha fatto notare qualcuno sul web. Analizziamo insieme cosa ha funzionato nella trasmissione e cosa invece no.

Cosa non ha funzionato: qualcuno ha rubato la scena

Il concerto all’Arena di Verona de Il Volo è iniziato con Claudio Baglioni che ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera, cantando tutte le sue canzoni più famose accompagnato dal trio. Se qualcuno è stato contento nel riascoltare tutti i classici del cantante, qualcun altro ha invece sottolineato come avrebbe preferito ascoltare maggiormente le canzoni dei tre giovani tenori. Sul web alcuni telespettatori hanno difatti commentato il fatto che Baglioni abbia un po’ rubato la scena ai veri protagonisti della serata, ovvero Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter):

C’è tuttavia stato anche chi avrebbe preferito sentire cantare di più Baglioni e non ha apprezzato la decisione de Il Volo di cantare insieme a lui le sue canzoni.

Qui di seguito uno dei commenti a riguardo apparso su X (ex Twitter):

Insomma la presenza di grandi nomi della musica italiana lì con loro sul palco si è rivelata un po’ un’arma a doppio taglio. Da un lato ha sicuramente dato ulteriore lustro alla serata, dall’altro ha tolto un po’ spazio ai veri protagonisti.

I punti forti del programma

In molti hanno comunque apprezzato la musica del trio, di cui hanno elogiato le grandi voci, così come la loro scelta di cantare tutte le più grandi canzoni italiane e straniere. Nel complesso il concerto ha quindi ottenuto i consensi da parte del pubblico, che ha sottolineato l’eleganza, il talento ed il buon gusto dei vari artisti che si sono avvicendati sul palco. Ad aver convinto sono state anche le scenografie, che hanno contribuito a conferire un’atmosfera ancora più suggestiva all’Arena, così come hanno divertito i siparietti comici del trio con i loro ospiti.

Come si è potuto vedere dal concerto di questa sera, Il Volo non ha nessuna intenzione di separarsi. Per un periodo difatti si era diffusa la voce di un suo possibile scioglimento, più volte smentita dai tre tenori.