Il Volo a Domenica In, Piero e Gianluca: “Siamo poli opposti”

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 24 marzo su Rai 1, tra gli ospiti intervistati da Mara Venier c’è stato anche il trio musicale Il Volo. Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto hanno parlato a lungo della loro carriera, iniziata da giovanissimi grazie al talent Ti lascio una canzone, e della recente esperienza al Festival Sanremo. La conduttrice ha poi chiesto al gruppo una conferma o una smentita delle voci circa un loro scioglimento che si sono diffuse proprio in seguito alla loro partecipazione alla kermesse musicale.

Le parole de Il volo sulle voci dello scioglimento

Dopo aver parlato a lungo di come abbiano raggiunto il successo fin da giovanissimi, tanto da non aver potuto vivere la loro adolescenza normalmente, e di come questo abbia influenzato e cambiato le loro vite, è arrivata la citofonatissima domanda da parte della conduttrice il merito ai rumors su una loro presunta rottura. Questi si sono diffusi in seguito ad un’intervista a Radio Number One dove hanno partecipato solo Ginoble e Barone. Boschetto, difatti, non si sarebbe svegliato in tempo. Proprio durante l’ospitata in radio c’è stato un diverbio tra i due membri del gruppo, che ha quindi lasciato pensare che Il Volo fosse prossimo allo scioglimento.

Piero ha ribadito di non aver gradito alcune affermazioni di Gianluca in quell’occasione. Precisamente i due stavano parlando della serata delle cover a Sanremo, dove avrebbero cantato un brano dei Queen. La scelta del pezzo da eseguire è stata spiegata da Ginoble con le parole “Volevamo dimostrare che possiamo essere anche altro”.

Quest’affermazione non è andata giù a Barone che ha risposto:

Fai quello che vuoi. Io so chi sono, parla per te.

Ginoble ha confermato che lui e Barone sono completamente diversi, di conseguenza c’è bisogno di una terza persona che medi un po’ tra di loro. In merito ha usato tali parole:

In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ l’equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo un po’ come la destra e la sinistra, due poli opposti.

Questo ha scatenato immediatamente una risposta ironica da parte di Ignazio:

Io sono Mattarella!

Fortuna quindi che i ragazzi sono in tre e non in due! Nessuna paura, comunque, per i fan de Il Volo. Il gruppo ha difatti confermato di non avere alcuna intenzione di sciogliersi.