Il Volo si scioglie? Il trio replica e anticipa un annuncio importante

È da qualche giorno che si vocifera di un possibile scioglimento del famoso trio di tenori, Il Volo, reduce da Sanremo con il brano Capolavoro. Oggi è arrivata la smentita da parte dei tre cantanti, i quali hanno dichiarato di essere ancora affiatati ed intenzionati a continuare insieme.

Queste le parole di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, in diretta da Fiorello a Viva Rai 2:

L’atomo è divisibile, noi no!

Appena arrivati in studio i ragazzi, che si sono conosciuti in un’edizione del talent show canoro Ti lascio una canzone, sono stati immediatamente incalzati con domande circa la loro presunta rottura. I tre hanno voluto chiarire la situazione una volta per tutte, mettendo così a tacere ogni rumor a riguardo. Boschetto, Ginoble e Barone hanno voluto ironizzare sulla questione, citando la causa dello scioglimento di un’altra famosa band, i Beatles:

Non c’è nessuna Yoko Ono!

Secondo le voci che si sono sparse sul web, il motivo della rottura tra i tre sarebbe stata difatti una ragazza, precisamente quella di Gianluca, Eleonora Venturini Storaro.

A confermare l’intenzione di continuare il loro percorso canoro insieme sono stati anche tre post pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del gruppo. Ognuno raffigura un componente diverso del trio ed anticipano un annuncio importante che verrà fatto domani alle ore 14.00. Probabilmente si tratta delle date di un nuovo tour, di conseguenza non c’è nulla di cui preoccuparsi.

I rumors sul presunto scioglimento

Sono settimane che le voci su un presunto litigio tra i membri de Il Volo si rincorrono. A scatenare il tutto è stato un acceso battibecco in diretta radio tra Piero e Gianluca. Il primo, infastidito, ha difatti sottolineato che ognuno debba parlare per sé, accusando Ginoble di avere manie di protagonismo.

Lo scambio tra i due ha fatto immediatamente il giro del web e dopo l’accaduto alcune indiscrezioni hanno accennato alla possibilità concreta che i tre cantanti possano dividersi. C’è chi ha parlato di una volontà di Ginoble di intraprendere anche una carriera come attore a Hollywood, chi invece ha accusato Barone di voler diventare un solista. In tutto ciò, anche l’imminente matrimonio di Ignazio Boschetto potrebbe minare alla stabilità del gruppo.