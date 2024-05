Il Volo – Tutti Per Uno: per il web una nota stonata (e non è cantata)

Questa sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata de Il Volo – Tutti Per Uno. Rispetto alla prima ci sono stati una serie di cambiamenti, tra cui gli ospiti chiamati sul palco e la coconduttrice. In particolare quest’ultima è stata oggetto di numerose critiche sul web da parte degli spettatori che l’hanno considerata come poco adatta al ruolo nello spettacolo dei tre tenori. Capiamo meglio cosa hanno detto e perché non è piaciuta.

La puntata di oggi ha visto avvicendarsi sul palco numerosi artisti e volti influenti del panorama televisivo italiano, una line up completamente diversa rispetto a quella della prima sera. Nello specifico si sono susseguiti: Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Umberto Tozzi, Clara, i Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Giuseppe Fiorello e Irama. Coconduttrice di questa serata è stata Federica Panicucci, che ha sostituito Giorgia che aveva affiancato il trio nella prima puntata. Questa scelta non è piaciuta al pubblico e difatti sono stati numerosi i commenti negativi su di lei comparsi sul web.

In particolare gli spettatori l’hanno considerata una presenza superflua, definendo i suoi interventi come noiosi e poco coinvolgenti. Panicucci ha portato sul palco numerosi oggetti del passato come il mangianastri o un lettore cd con le cuffiette, tanto da dare l’impressione di stare guardando I Migliori Anni invece che il concerto de Il Volo. Gli spettatori hanno anche fatto un paragone con la precedente coconduttrice Giorgia.

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei tanti commenti comparsi a riguardo su X (ex Twitter):

Cos’altro non è piaciuto

Anche in questa puntata il pubblico ha sottolineato come il fatto che alcuni degli ospiti abbiano un po’ rubato la scena ad i tre ragazzi de Il Volo. Come avvenuto nella scorsa serata con Claudio Baglioni, questa volta è stata Gianna Nannini ad aver un po’ oscurato Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Qualcuno sul web ha lamentato l’eccessiva durata della sua perfomance, sottolineando come sembrasse che fosse Il Volo l’ospite del suo concerto e non viceversa.

Qui di seguito un commento a riguardo:

Inoltre qualcuno ha criticato l’eccessiva pubblicità che interrompeva di continuo lo spettacolo dei tre tenori non permettendo di goderselo pienamente.

Nonostante abbia sottolineato quelle che credeva essere delle note stonate, il web ha comunque nel complesso apprezzato l’evento sottolineando soprattutto le capacità canore dei ragazzi de Il Volo. Particolarmente apprezzata anche la scelta degli ospiti musicali.