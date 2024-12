Ballando, che fine ha fatto Mariotto, altro scontro Madonia-Lucarelli

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1 è stata parecchio movimentata. Improvvisamente uno dei giudici, precisamente Guillermo Mariotto, ha abbandonato lo studio senza dare spiegazioni. Intanto Selvaggia Lucarelli, nonostante fosse assente, ha nuovamente attaccato Angelo Madonia evidenziando come avesse condiviso sui social la card di Sonia Bruganelli per invitare il pubblico a votarla nel ripescaggio e non quella della sua ex partner di ballo Federica Pellegrini. La risposta del ballerino non ha tardato ad arrivare e nel mentre è giunta anche una spiegazione da parte di un noto volto Rai su che fine avrebbe fatto Mariotto dopo aver abbandonato la sala.

Che fine avrebbe fatto Guillermo Mariotto

Si continua a parlare di Ballando Con Le Stelle. Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima delle due semifinali del programma. In studio ci sono stati alcuni momenti di agitazione, uno dei quali ha visto protagonista il giudice Guillermo Mariotto. Subito dopo l’esibizione della ballerina per una notte Amanda Lear, il giurato ha difatti abbandonato improvvisamente la sala senza dare spiegazioni. A nulla è servito il tentativo di Selvaggia Lucarelli di trattenerlo.

In molti si sono quindi domandati sui social che fine avesse fatto Mariotto e la spiegazione è arrivata da parte di un noto inviato de La Volta Buona, Domenico Marotti. Quest’ultimo ha difatti rivelato con un post su X di aver intercettato il giudice nel backstage. Questo, quindi, non se ne sarebbe mai andato dagli studi di Rai 1 e, anzi, stando a quanto scritto da Marotti avrebbe addirittura rilasciato le interviste insieme ad Amanda Lear.

Di seguito il post di Marotti:

Angelo Madonia risponde a Selvaggia Lucarelli

Un momento di tensione si è avuto anche durante l’esibizione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia per il ripescaggio. Selvaggia Lucarelli ha difatti evidenziato come Angelo Madonia, ex maestro di Federica Pellegrini, avesse condiviso sui social la card di Sonia e Carlo invitando a votare per loro e non per la sua ex partner di ballo. Il commento della giurata ha scatenato la replica piccata di Bruganelli e successivamente anche la reazione del diretto interessato. Madonia ha difatti risposto ad un post in cui Lucarelli nuovamente lo accusava di aver postato la card di Sonia, scrivendo “Selvaggia per dare un’informazione corretta… L’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro”.

Di seguito la risposta del ballerino sotto il post di Selvaggia: