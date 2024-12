Caso Mariotto, perché senza di lui Ballando non sarebbe lo stesso

Ballando Con Le Stelle continua a far parlare di sé. Dopo l’abbandono di uno dei ballerini professionisti, Angelo Madonia, nelle ultime settimane si sta parlando invece del caso che ha visto coinvolto il giudice Guillermo Mariotto. Quest’ultimo rischia di essere estromesso dalla trasmissione in seguito a quanto avvenuto nell’ultima puntata del programma. Il giurato ha difatti lasciato improvvisamente lo studio senza avvisare, inoltre nelle ultime ore sarebbe stato accusato anche di presunte molestie nei confronti di uno dei ragazzi del corpo di ballo. Le sue sorti all’interno del dancing show di Milly Carlucci sono quindi appese ad un filo. Sicuramente la sua assenza andrebbe a modificare di molto il programma. Scopriamo meglio perché.

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando Con Le Stelle, è stato recentemente protagonista di un vero e proprio caso mediatico. Nell’ultima puntata dello show andata in onda su Rai 1 sabato 30 novembre, il giurato ha abbandonato improvvisamente lo studio lasciando tutti senza parole. Sull’abbandono se ne sono dette di ogni, dal malore a problemi di lavoro. Proprio per tale motivo Mariotto è stato raggiunto dall’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, per la consegna del tapiro d’oro. Il gesto, tuttavia, non è stato preso bene dal giudice e la sua reazione ha generato ulteriori polemiche. Nelle ultime ore, poi, Mariotto sarebbe stato addirittura accusato di una presunta molestia nei confronti di uno dei ballerini di Ballando Con Le Stelle. Tuttavia, guardando bene il video del momento, s’intuisce facilmente come il gesto non sia stato volontario.

Perché senza Guillermo Mariotto Ballando Con Le Stelle non sarebbe lo stesso

Milly Carlucci ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione, affermando come il fatto che Mariotto abbia lasciato lo studio di Ballando Con Le Stelle senza avvisare nessuno sia stato un fatto grave. Questo potrebbe addirittura constargli il posto di giurato nello show. La conduttrice ha difatti fatto sapere che la Rai sta valutando se sostituirlo o meno. La possibilità di un abbandono da parte del giudice andrebbe tuttavia a modificare di molto il programma. In fin dei conti stiamo parlando di un giudice storico di Ballando Con Le Stelle, presente fin dalla prima edizione.

Inoltre Mariotto contribuisce a mettere un po’ di pepe nello show. Tra i giudici è difatti tra quelli che maggiormente si abbandonano a battute, talvolta anche pungenti, e che tende a scatenare reazioni da parte dei concorrenti anche a causa dei suoi giudizi spesso severi. E’ anche quello che azzarda maggiormente con le palette, dando i voti più duri ed arrivando addirittura ad attribuire degli zero! Insomma se lasciasse il programma si andrebbe a perdere un po’ tutto il lato relativo alle polemiche che, come ben si sa, è quello che più porta a parlare di un determinato show e che fa fare audience. In sintesi, per quanto giusto o sbagliato possa essere il suo allontanamento, Ballando Con Le Stelle rischierebbe di perderci.