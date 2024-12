Mariotto, addio a Ballando quasi certo: parla Milly, chi lo sostituirà

Guillermo Mariotto con un piede fuori da Ballando con le Stelle. Non è uno scherzo né una boutade. Quello che è accaduto sabato 30 novembre durante la diretta del programma è stato ritenuto grave dalla Rai e pure da Milly Carlucci che, intervistata dal Corriere della Sera, ha dichiarato senza troppi fronzoli che il giudice potrebbe essere cacciato. Due le vicende avvenute quasi in simultanea che hanno alzato un polverone. La prima è la palpata a un ballerino (addirittura qualcuno, persino una parlamentare di Fratelli d’Italia, ha parlato di molestie, esagerando), la seconda è l’abbandono della diretta senza dire nulla a nessuno. La conduttrice e padrona di casa di Ballando si è espressa su entrambe le vicende.

Per Milly il presunto caso molestie non ha ragione d’esistere. La conduttrice di Sulmona ha anche rivelato un dettaglio non da poco, vale a dire cosa pensa il danzatore palpeggiato dell’intera vicenda: “Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. E ancora: “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice”. La menzione alla senatrice fa rifermento alle parole dette di recente dalla parlamentare Campione di Fratelli d’Italia che ha paragonato il gesto di Mariotto a quello che costò il posto a Oggi è un altro giorno a Memo Remigi.

La Carlucci ritiene invece grave il fatto che Mariotto abbia abbandonato la diretta senza dire nulla a nessuno. Un atteggiamento che potrebbe costare caro al giudice. Milly ha spiegato che se fosse per lei terrebbe in giuria lo stilista, nonostante il comportamento assolutamente non consono a un programma da milioni di telespettatori. Insomma, lei perdonerebbe e andrebbe avanti. La Rai, però, non è detto che lo faccia. Ecco perché c’è l’ipotesi concreta che Mariotto possa essere defenestrato. A proposito della fuga, così si è espressa la Carlucci:

“All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro… Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”.

Quando Il Corriere della Sera ha chiesto alla conduttrice, in modo diretto, se Mariotto sarà cacciato o no, è giunta la seguente risposta:

“Mi auguro non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

Tra l’altro, nelle scorse ore, TvBlog ha assicurato che la Rai ha intenzione di dare il benservito a Mariotto e che ci sarebbe già anche il piano b per il sostituto: in pole position ci sarebbe Alberto Matano. Dunque il giornalista potrebbe finire in giuria nelle ultime due puntate della stagione, poi Milly avrebbe quasi un anno per trovare il sostituto definitivo di Guillermo.

La vicenda si è ingrossata anche per il Tapiro d’Oro consegnato da Striscia la Notizia allo stilista. Quest’ultimo, al posto di prendere l’oggetto con simpatia, si è adirato con Valerio Staffelli, facendo una figura tutt’altro che apprezzabile. La Carlucci ha difeso il tg satirico di Antonio Ricci: “Voglio dire a Valerio Staffelli che prendo io, molto volentieri, il Tapiro: i miei stanno perdendo la doratura originaria… forse erano fake”. Giustifica però Mariotto: “Lo giustifico solo perché era di ritorno da un lungo viaggio in Arabia, aveva molta pressione addosso. Quello di Striscia è un gruppo fenomenale che tutti noi adoriamo. Sono giustamente dissacratori, ben venga la satira“.