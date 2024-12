Palpata, Rai deve cacciare Mariotto? Lucarelli ferrea: “Con chi sto”

Selvaggia Lucarelli apertamente si schiera sul caso che rischia di far perdere il posto a Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. In queste ore la Rai e la produzione del programma, come spiegato dal Corriere della Sera, starebbero valutando se cacciare o meno il giurato dopo quel che è capitato la scorsa settimana nel corso dell’ultima diretta del talent show. Che cosa è accaduto? A un certo punto dell’ospitata di Amanda Lear, la mano dello stilista venezuelano è finita sulle parti basse di un danzatore che ha affiancato l’attrice. Apriti cielo! Sui social il video è diventato virale e sono montate le polemiche. Della faccenda se ne è persino interessata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia. La parlamentare ha paragonato la vicenda a quella di Memo Remigi, che toccò il sedere a Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è un altro giorno, venendo allontanato dal talk. E la Lucarelli, compagna di giuria di Mariotto, che idea si è fatta della questione?

"mariotto è stato visto fuori dal teatro, probabilmente si è sentito poco bene" #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Jx07N8ukKG — christian (@christiiaan____) November 30, 2024

La giornalista sta assolutamente dalla parte di Mariotto e non crede minimamente che la tanto discussa palpata sia stata volontaria. “Va bene tutto ma (guardando il video), dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”, ha scritto la Lucarelli tra le sue storie Instagram, spezzando una lancia bella grossa a favore del collega. In effetti, dal filmato, si evince che sì la mano dello stylist è finita dove non avrebbe dovuto, ma è altrettanto vero che lui, mentre palpa, è girato completamente dalla parte opposta. La sua mano infatti sembra voler cercare un’altra mano, quella cioè del danzatore, per rialzarsi da terra. Questa almeno sembra la ricostruzione più plausibile analizzando le immagini.

Nel frattempo ai piani alti della Rai e di Ballando si discute su come procedere. Come poc’anzi accennato, pare che non si escluda nemmeno l’ipotesi della cacciata anche se non appare una soluzione probabile. Paragonare la vicenda al caso di Memo Remigi è più che azzardato, per non dire fuorviante. Il cantante si rese protagonista di una palpata volontaria nei confronti di Jessica Morlacchi.