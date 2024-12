Mariotto ha le ore contate? Rai e Milly stanno valutando la cacciata

Potrebbe avere le ore contate Guillermo Mariotto in Rai e, più nello specifico, a Ballando con le Stelle. I fatti accaduti nell’ultima puntata del talent show, quella trasmessa sabato 30 novembre, potrebbero costare molto cari allo stilista di origini venezuelane. Si è parlato molto del suo abbandono su due piedi durante la diretta (ufficialmente per un’urgenza di lavoro extra tv), ma questa è la questione meno grave. Ciò che sta tenendo banco nei corridoi di Viale Mazzini e la vicenda della presunta molestia del giudice. Come spiega Il Corriere della Sera, i vertici della tv di Stato assieme a quelli della popolare trasmissione del sabato sera, a breve, decideranno le sorti di Mariotto. Non si esclude la cacciata come avvenuto per Memo Remigi a Oggi è un altro giorno. Di mezzo c’è pure la presa di posizione ferrea contro il giurato della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia.

Il Corriere rende noto che Ballando e la Rai in questi giorni si impegneranno per capire cosa è precisamente accaduto sabato 30 novembre nel corso della diretta. Il caso è molto dibattuto. Cosa si sa? Dalle immagini si nota che lo stilista, mentre era vicino ad Amanda Lear (ospite per una sera) e i suoi ballerini, si è messo a gesticolare ed alla fine la sua mano è finita sul cavallo dei pantaloni di uno dei danzatori, il quale si è celermente scansato.

"mariotto è stato visto fuori dal teatro, probabilmente si è sentito poco bene" #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Jx07N8ukKG — christian (@christiiaan____) November 30, 2024

La senatrice di Fratelli d’Italia paragona il caso Mariotto a quello di Memo Remigi

La questione sta facendo discutere parecchio. La senatrice Susanna Donatella Campione, tramite una nota, si è così pronunciata: “Ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai”. Infine la senatrice, definendo “intollerabile” l’accaduto, si è chiesta: “Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione?”

Il Corriere della Sera fa sapere che l’atteggiamento di Mariotto, famoso per alcuni suoi discutibili ‘colpi di testa’, “senza dubbio ha creato più di un imbarazzo alla produzione”, sottolineando che pure l’abbandono della sua postazione, fatto non concordato con Milly Carlucci, potrebbe ulteriormente essere un fattore negativo di valutazione da parte della Rai e della produzione di Ballando. La conduttrice di Sulmona fino a sabato si è concentrata sulla prima della Scala. Lunedì 9 dicembre si è rimessa al lavoro: ore calde, anche perché appunto c’è da decidere il destino di Mariotto.