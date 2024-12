Ballando, Mariotto rompe il silenzio: poi svela se tornerà in giuria

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato, 30 novembre è stata senza dubbio una delle più memorabili nella storia del programma. Al centro dell’attenzione c’è stato, ovviamente, il cosiddetto “Madonia-gate“. Pochi giorni prima, infatti, la Rai aveva annunciato l’uscita di Angelo Madonia dal cast e la sua sostituzione con Samuel Peron, che avrebbe accompagnato Federica Pellegrini nelle ultime puntate di quest’edizione. Tuttavia, un colpo di scena ha complicato ulteriormente le cose: poche ore prima della diretta, Peron ha subito un infortunio che gli ha impedito di esibirsi con l’ex campionessa di nuoto.

Durante la trasmissione, Milly Carlucci ha aggiornato il pubblico sulla situazione, svelando che a sostituire Peron sarebbe stato Pasquale La Rocca. Quest’ultimo, libero da impegni poiché la sua partner Nina Zilli non sarebbe rientrata al ripescaggio a causa di un infortunio, è così subentrato per affiancare la Pellegrini fino alla finale.

Ballando con le Stelle, pioggia di polemiche: cos’è successo

Non è mancato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, che hanno riacceso le polemiche facendo riferimento al brusco addio di Angelo Madonia al programma. Come se questo non bastasse, un altro imprevisto ha sconvolto la puntata: a un certo punto, Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente lo studio senza dare alcuna spiegazione. Di conseguenza, diverse coppie sono state valutate da soli quattro giudici, mettendo Milly Carlucci nella difficile posizione di dover gestire la situazione in diretta.

All’inizio si pensava che Mariotto avesse avuto un malore, ma poi sono spuntati dei video in cui lo si vedeva uscire dallo studio festeggiando insieme ad Amanda Lear, scatenando un mare di critiche. La verità, però, è venuta fuori più tardi: pare che la sarta della maison Gattinoni, che coordina il lavoro dell’atelier, si fosse sentita male ed era stata portata d’urgenza in ospedale. Mariotto, quindi, ha dovuto correre nella notte alla sede della maison in via Toscana per seguire di persona gli ultimi dettagli di un ordine super importante per un matrimonio in Arabia Saudita, prima della partenza per Riad prevista proprio per oggi, 2 dicembre.

Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Tornare a Ballando? Ora parlo io”

Mariotto, direttamente dall’aereo, ha finalmente rotto il silenzio e, in un’intervista ad Adnkronos, ha spiegato le ragioni del suo improvviso abbandono dello studio, svelando anche se sabato prossimo tornerà a sedersi al tavolo della giuria di Ballando con le stelle.

Nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei.

Ora non resta che attendere sabato, 7 dicembre, per scoprire quale sarà la decisione di Milly Carlucci sul futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Va detto, però, che quest’anno il giudice ha spesso fatto parlare di sé in negativo, con commenti inopportuni e atteggiamenti fuori luogo che hanno suscitato non poche polemiche. Difatti, una grande fetta dei telespettatori sembra ormai sperare solo nella sua uscita definitiva dallo show di Rai 1.