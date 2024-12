Mariotto Striscia La Notizia, cos’è successo dopo tapiro: retroscena

In seguito al suo abbandono dello studio di Ballando Con Le Stelle lo scorso sabato, Guillermo Mariotto è stato raggiunto da Valerio Staffelli all’uscita dell’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il tapiro d’oro. La reazione del giudice dello show di Milly Carlucci, tuttavia, stando ad alcune anticipazioni sul web, non sarebbe stata quella sperata. Il diretto interessato non avrebbe difatti apprezzato il gesto. Ci sarebbe tuttavia un ulteriore retroscena nella vicenda. Dopo l’incontro con Staffelli, difatti, gli speaker di RTL 102.5 avrebbero provato a contattare Mariotto per chiedere spiegazioni a riguardo. Scopriamo meglio come è andata.

La telefonata con RTL 102.5

Francesco Fedrella, nella puntata del suo programma Protagonisti, avrebbe tentato di chiamare telefonicamente Guillermo. Quest’ultimo, tuttavia, avrebbe chiuso la chiamata. Poco dopo anche Gabriele Parpiglia avrebbe provato a parlare con Mariotto. Questa volta il giudice di Ballando Con Le Stelle avrebbe risposto, invitando tuttavia lo speaker a non disturbarlo ulteriormente. Poco dopo avrebbe aggiunto anche che l’inviato di Striscia La Notizia lo aveva fermato davanti all’aeroporto davanti ai suoi colleghi di lavoro infastidendolo. Addirittura Guillermo avrebbe affermato di essere stato aggredito!

Di seguito la prima reazione in risposta alla telefonata di Gabriele Parpiglia:

Io sto dormendo.

Alla domanda se disturbassero ha risposto:

Sì, parecchio.

Alla spiegazione del motivo della telefonata ha aggiunto:

Chi è Striscia la Notizia? Ullalà ancora. Oddio quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto. Mi è bastata quella cosa assurda che hanno fatto in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro. La prego ne ho abbastanza per oggi.

Il tapiro, come già precisato, è stato consegnato a Guillermo Mariotto in seguito a quanto avvenuto sabato scorso a Ballando Con Le Stelle. Il giudice ha difatti abbandonato improvvisamente lo studio dopo l’esibizione della ballerina per una notte Amanda Lear. A nulla è servito il tentativo di Selvaggia Lucarelli di trattenerlo. A riguardo prima era stato detto che lo stilista avesse avuto un malore e successivamente che fosse legato a motivi di lavoro.