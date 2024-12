Mariotto e Staffelli, finisce male: nervosismo e Tapiro d’Oro a pezzi

Guillermo Mariotto che fine ha fatto? La domanda è rimbalzata per giorni dopo che sabato scorso, nel bel mezzo della diretta di Ballando con le Stelle (Rai Uno), il giudice ha abbandonato la sua postazione di giurato senza più farvi ritorno. Ad intercettarlo dopo il fatto ci ha pensato Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci, lo ha raggiunto all’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il Tapiro d’Oro. Non è andata benissimo: l’iconico oggetto della trasmissione di Canale 5 è stato rotto ed è finito in pezzi (il servizio completo sarà mostrato nella puntata di Striscia in onda sabato 7 dicembre).

Nelle anticipazioni divulgate dal tg satirico, impreziosite anche da un video dell’incontro con Staffelli, si vede Mariotto che fuori dallo scalo romano sta fumando una sigaretta. A un certo punto gli si avvicina l’inviato di Striscia con in mano il Tapiro d’Oro. Ne nasce un dialogo tutt’altro che galante. “Questa sigaretta va a finire in un posto…”, scandisce il giurato di Ballando con le Stelle. “Questa è una minaccia”, chiosa Staffelli. Controreplica: “No, va a finire in un posacenere che scelgo io. Ecco, meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”.

“Stai lontano o questo affare te lo do in testa”, aggiunge Mariotto che poi, visibilmente irritato e innervosito, ha raggiunto un van, salendoci a bordo. Non prima di chiudere violentemente la portiera del mezzo, sbattuta contro il Tapiro d’Oro finito a terra a pezzi. Il filmato, diffuso anche sul profilo Instagram di Striscia la Notizia, è stato commentato anche dall’ex velina Costanza Caracciolo, la moglie di Bobo Vieri. “Addirittura”, ha scritto la showgirl, in riferimento alla reazione di Mariotto. Staffelli ha risposto con ironia: “Un gentleman”.

Tornando all’abbandono dello studio di Ballando da parte di Mariotto lungo la puntata di sabato scorso, ufficialmente è stato reso noto che il giurato si è allontanato per dei problemi di salute non gravi causati dallo stress. In particolare, sulla vicenda, è intervenuto l’ufficio stampa della maison Gattinoni, di cui lo stilista è il direttore creativo. “Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo”, ha fatto sapere la casa di moda.

In realtà poi è trapelata una versione differente della faccenda. Lo stilista sarebbe stato costretto a lasciare Ballando per un imprevisto lavorativo e non per problemi di salute. L’atelier Gattinoni di Roma pare che dovesse consegnare urgentemente degli abiti destinati a delle nozze negli Emirati Arabi, ma la donna che avrebbe dovuto provvedere alla consegna avrebbe avuto un malore. Così Mariotto, vista l’urgenza della situazione, avrebbe sostituito la collega e si sarebbe personalmente occupato di recapitare i vestiti in Arabia.