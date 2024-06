Isola Dei Famosi flop, Pier Silvio e Luxuria: “Edizione sfortunata”

L’edizione di quest’anno dell’Isola Dei Famosi non ha ottenuto i risultati sperati. Gli ascolti, difatti, sono stati meno rispetto agli anni precedenti. La conduttrice Vladimir Luxuria e l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi hanno commentato l’andamento della trasmissione definendo quest’edizione particolarmente sfortunata. Capiamo meglio qual è stata la loro reazione e se il reality andrà in onda anche nel 2025.

La diciottesima edizione dell’Isola Dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria che ha sostituito Ilary Blasi, non ha soddisfatto le aspettative. Il reality ha difatti chiuso con una media del 16.43% di share, anche se mancano i dati relativi all’ultima puntata non divulgati a causa di uno sciopero e che avrebbero potuto alzare un po’ la cifra. La conduttrice, così come l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, sono ben consci dei risultati e hanno recentemente commentato la cosa dicendo la loro a riguardo.

Entrambi hanno definito quest’edizione dell’Isola Dei Famosi non troppo fortunata. In particolare Vladimir Luxuria, intervistata da Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando, ha rivelato di essere ben consapevole del risultato negativo ottenuto ma di aver comunque imparato tanto da questa nuova esperienza televisiva.

Qui di seguito quanto dichiarato dalla conduttrice:

Da questa esperienza ho imparato tantissimo, alle riunioni per il programma credo di essere cresciuta tantissimo. Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego.

Il commento di Pier Silvio Berlusconi

Anche l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato gli ascolti dell’Isola Dei Famosi in una conferenza stampa, definendo a propria volta l’edizione di quest’anno come poco fortunata. Ha poi aggiunto di non essere rimasto molto soddisfatto dal reality e di non aver condiviso alcune scelte fatte dalla produzione.

Qui di seguito le sue parole in merito:

L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. […] Il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa. […] Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast.

Nessun ripensamento, invece, in merito alla decisione di affidare la conduzione a Vladimir Luxuria. Pier Silvio ha difatti affermato che è una scelta che rifarebbe e che ha apprezzato il suo impegno. Resta tuttavia incerta la messa in onda di una prossima edizione del reality show. Le parole dell’amministratore delegato di Mediaset lasciano pensare che possa esserci una diciannovesima edizione dell’Isola Dei Famosi, tuttavia ancora non è sicuro se il programma tornerà o meno nel 2025. Sembra invece essere stata confermata una nuova stagione de La Talpa.