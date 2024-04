Isola dei Famosi, incubo ascolti: così si chiude (focus share)

L’Isola dei Famosi rischia la chiusura anticipata. Il format è usurato e al momento i dati di ascolto certificano che non è bastata la novità Vladimir Luxuria alla conduzione e gli arruolamenti di Sonia Bruganelli e Dario Maltese in qualità di opinionisti. Nell’ultima puntata trasmessa, quella in onda lunedì 22 aprile 2024, la share è vertiginosamente scesa al 16.2%. Gli spettatori medi che hanno seguito il reality di Canale Cinque sono stata poco più di 2 milioni, per la precisione 2.105.000. Lo scorso anno mai si erano registrati numeri così risicati, eccezion fatta per la semifinale, in onda il 16 giugno (raccolse 1.977.000 utenti e il 16,54%), ormai a ridosso dell’estate, cioè quando il pubblico televisivo diminuisce drasticamente.

I motivi del tonfo sono diversi. Il principale è quello poc’anzi accennato: il format è ultra usurato. Tradotto, resta poco da inventarsi rispetto alle 17 edizioni precedenti. Di conseguenza il pubblico si annoia più in fretta e fugge verso altre trasmissioni. Inoltre c’è stato l’azzardo della sostituzione di Ilary Blasi che, comunque, era una garanzia. Luxuria non era partita male, ma con il passare delle puntate sta mostrando più di qualche lacuna. Normale dopotutto, visto che è alla sua prima esperienza alla conduzione. Nessuno nasce imparato. C’è poi il cast che non sta brillando. Ma pure questo fattore è legato all’usura del programma. Dopo quasi un ventennio, trovare vip o presunti tali in grado di incuriosire e di creare qualche dinamica mai vista non è semplice. Anzi, è quasi impossibile.

Ecco quindi spiegato il calo vertiginoso degli ascolti. A ciò va aggiunto che Mediaset ha tentato un’altra mossa un po’ spericolata: portare lo show a due prime time alla settimana. Se nelle prossime puntate si dovesse finire sotto al 15% di share e sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori, non è da escludere che il reality possa anche chiudere in anticipo i battenti. Dura lex, sed lex. Per capire che le cose non stanno andando per il verso giusto basta paragonare i dati del 2024 con quelli del 2023. Tra l’altro, già lo scorso anno L’Isola non brillò.

I dati del 2024:

8 aprile 2024: 2.602.000 spettatori, 20,00% 11 aprile 2024: 2.432.000 spettatori, 17,75% 15 aprile 2024: 2.376.000 spettatori, 17,40% 18 aprile 2024: 2.343.000 spettatori, 17,32% 22 aprile 2024: 2.105.000 spettatori, 16,20%

I dati del 2023: