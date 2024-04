Ascolti tv 22/4: Isola, Il Clandestino, Step… Batoste pesanti e trionfi

Le ammiraglie in forte calo. Il Clandestino (Rai Uno) vince la prima serata con il 16.6% di share, ma non brilla, perdendo oltre 350mila spettatori rispetto alla scorsa settimana. Ancor più tragica la situazione de L’Isola dei Famosi (Canale Cinque), capitolata al 16.2%. Dati da allarme rosso per Vladimir Luxuria & Co. Se l’asticella degli ascolti dovesse scendere ulteriormente l’ipotesi di chiusura anticipata non sarebbe da scartare. Bene Stasera Tutto è Possibile (Rai Due) che ottiene un ottimo 11% di share. Da segnalare anche 100 Minuti (La7), capace di sfondare il muro del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 22 aprile 2024:

Rai 1: Il Clandestino ha conquistato 2.947.000 spettatori (16.6% di share)

Canale 5: L’Isola Dei Famosi ha conquistato 2.105.000 spettatori (16.2% di share)

Rai 2: Stasera Tutto è Possibile ha radunato 1.750.000 spettatori pari (11% di share)

Rai 3: Far West ha segnato 777.000 spettatori (4.5% di share)

Rete 4: Quarta Repubblica ha totalizzato 730.000 spettatori (5.1% di share)

Italia 1: Transporter: Extreme ha ottenuto 1.485.000 spettatori (7.8% di share)

La 7: 100 Minuti ha segnato 1.020.000 spettatori (5.5% di share)

Tv8: 4 Hotel ha divertito 357.000 spettatori (1.8% di share)

Nove: Cash Or Trash – Chi Offre Di Più? ha siglato 413.000 spettatori (2.2% di share)

Ascolti tv lunedì 22 aprile 2024: preserale e access prime time

Striscia la Notizia quasi doppiato da Affari Tuoi. L’Eredità domina su Avanti un altro.

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.711.000 spettatori (27.2%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha raccolto 4.633.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.072.000 persone (14.7%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.160.000 spettatori (24.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.281.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.006.000 telespettatori (16.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.085.000 (19.9%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 22 aprile 2024: il pomeriggio

La Volta Buona non bene (14.2), Pomeriggio Cinque chiude con un risicato 12.7%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.446.000 spettatori (14.2% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha avuto 1.825.000 spettatori (20%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.253.000 spettatori (21.8%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 1.079.000 spettatori (9.4%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 566.000 spettatori (6.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.383.000 telespettatori (18.9%);

Canale 5: Endless Love ha intrattenuto 2.166.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.592.000 spettatori (24.9%);

Canale 5: Amici ha totalizzato 1.617.000 individui (17.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.631.000 spettatori (18%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha informato 1.459.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.324.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte. I saluti a 1.432.000 (12.7%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 22 aprile 2024