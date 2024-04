Isola dei Famosi 5º puntata: nominati, eliminato, Sonia vs Dario

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 non sono mancati i litigi tra i naufraghi, ma anche l’eliminazione definitiva. Prima di arrivare a tutto questo, Vladimir Luxuria ha annunciato il ritorno di Aras Senol ed Edoardo Franco in gioco. I due naufraghi hanno vissuto finora in infermeria in quanto positivi al Covid-19. Nel corso della serata sono finalmente rientrati nel gruppo. Intanto, la conduttrice ha anche replicato alle critiche mosse in questi giorni nei suoi confronti.

Mostrandosi serena, Vladimir ha risposto a chi la sta criticando in questo ruolo di conduttrice. È arrivato poi il momento di scoprire il nome dell’eliminato definitivo. Va precisato che in questa edizione, le eliminazioni al televoto non sono seguite da una seconda chance. Quest’anno, i naufraghi che perdono a un televoto a eliminazione devono lasciare immediatamente il gioco e tornare in Italia. Stasera è toccato a Maitè, la quale è stata eliminata con l’11% (Alvina 32%, Artur 31%, Khady 26%).

La puntata è andata avanti con il caso legato al mistero del cibo rubato ai cameramen. La verità completa non è uscita fuori e tutto il gruppo ha ricevuto una punizione, tra lacrime e disonestà. Dopo di che, Vladimir ha aperto un televoto flash per l’ immunità con protagonisti Marina Suma, Daniele e Pietro.

Isola dei Famosi: il preferito e la prima Prova Ricompensa

Nel corso della quinta puntata, è uscito fuori che le donne a L’Isola dei Famosi fanno tanto e anche più degli uomini. Matilde non ha trattenuto le lacrime e, insieme a lei, Marina è stata elogiata. Sebbene spesso sia andata contro di lei, Sonia Bruganelli si è complimentata con la Brandi, facendo notare che lavora tanto in Honduras per il gruppo.

Intanto, hanno fatto ritorno a La Palapa Aras ed Edoardo Franco. La serata è andata avanti con il risultato del televoto flash: la preferita del pubblico è stata Marina con il 75%, una percentuale che parla tanto (Pietro 16%, Daniele 9%). L’attrice ha deciso di rendere immune anche Valentina. È arrivato il momento della prima Prova Ricompensa di questa edizione, con due gruppi, capitanati rispettivamente da Matilde e Valentina. C’è stato un pareggio e per individuare la squadra vincitrice è stato tenuto conto del tempo. Pertanto, ha vinto il gruppo capitanato da Matilde, che ha potuto godere di spaghetti con le polpette.

Nella squadra che ha perso, invece, è partita una catena di salvataggio: l’ultimo rimasto è finito direttamente al televoto.

Valentina ha salvato Edoardo Stoppa;

Stoppa ha salvato Aras;

Aras ha salvato Edoardo Franco;

Edoardo ha salvato Sonny;

Sonny ha salvato Alvina.

Pietro non è stato salvato, sebbene Sonny abbia tentennato parecchio. Dunque, Fanelli è finito al televoto e non sono mancate le polemiche. Pietro ha chiesto al pubblico di mandarlo a casa in quanto si sta annoiando ed è stanco di vedere “persone morte di fame e di fama”. Il pubblico in studio non ha reagito bene a questa sua esternazione.

Prova Leader della quinta puntata de L’Isola: due vincitori, Sonia vs Dario

Vladimir Luxuria stasera ha dedicato uno spazio a Daniele Radini Tedeschi, con una sorpresa. Si è parlato della sua passione per l’arte e poi gli è stata data la possibilità di parlare con la sua ex fidanzata, presente in studio. La puntata è andata avanti con un primo gruppo per la Prova Leader. Ha vinto Artur, che ha dato inizio a un’altra catena di salvataggio:

Artur ha salvato Stoppa;

Stoppa ha salvato Greta;

Greta ha salvato Samuel;

Samuel ha salvato Joe;

Joe ha salvato Khady.

Sonny non è stato salvato ed è finito direttamente al televoto. In questa fase, non sono mancati i battibecchi tra i due opinionisti. Sonia ha rimproverato, ridendo, Dario perché le va spesso contro. Poi l’ha stuzzicato: “Come sei buono!”. Il giornalista ha replicato in modo inaspettato, non dando soddisfazione alla Bruganelli: “Mi dipingono così”. Nel secondo gruppo ha vinto la prova Aras Senol. L’attore di Terra Amara ha dato inizio all’altra catena:

Aras ha salvato Edoardo Franco;

Edoardo ha salvato Matilde;

Matilde ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Daniele.

Come accaduto nella precedente catena, è rimasta fuori la nuova arrivata: Rosanna, che è finita direttamente al televoto. Dopo una sorpresa riservata a Greta, che ha avuto modo di parlare con sua mamma, presente in studio, è arrivato il momento della fase finale della Prova Leader, che ha visto sfidarsi Aras e Artur. Alla fine hanno vinto entrambi nella Prova del Fuoco. Dunque, ci sono attualmente due Leader.

Isola dei Famosi, le nomination: chi è finito al televoto, Pietro su Playa Segreta

È arrivato il momento delle nomination. Daniele, Khady e Joe hanno raggiunto Pietro, Sonny e Rosanna al televoto, che verrà chiuso nella puntata di lunedì prossimo. Pietro Fanelli è approdato su Playa Segreta, dopo aver accettato la missione di vivere tre giorni in solitudine, lontano dal gruppo.