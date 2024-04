Isola, Vladimir Luxuria “flop”: così replica con buon senso

Vladimir Luxuria risponde in diretta, nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, a tutti coloro che stanno criticando questa edizione. In particolare, la conduttrice ci tiene a replicare alle critiche mosse nei suoi confronti. Finora Vladimir ha spesso ricevuto non pochi commenti negativi legati alla sua conduzione. Per tanti telespettatori, l’ex opinionista di Ilary Blasi non starebbe ricoprendo il ruolo nel migliore dei modi.

A generare molte critiche è stato soprattutto il modo con cui ha gestito il caso legato alla squalifica di Francesco Benigno, che continua a far discutere. Tanti non vedono Vladimir una conduttrice adatta a questo tipo di programmi. Va considerato che questa edizione sta ricevendo pochi consensi, tanto che gli ascolti televisivi parlano. Ed ecco che stasera la conduttrice decide in diretta di replicare ai vari commenti negativi e lo fa in modo delicato e sereno.

Infatti, Vladimir stasera a L’Isola dei Famosi non mostra segni di cedimento, anzi affronta questa puntata con il sorriso e in modo abbastanza tranquilla. Con questa atmosfera, la Luxuria dichiara:

“Io accetto questi applausi come accetto tutti i complimenti. Ma accetto anche le critiche, che per che sono una conduttrice alle prime armi sono consigli”

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 inizia proprio con questo discorso di Vladimir. Nel frattempo, il pubblico spera di potersi ricredere su questa edizione del reality show di Canale 5. Gli equilibri potrebbero evolversi e l’interesse dei telespettatori potrebbe accendersi. Va precisato che ci sono comunque dei telespettatori che sono già affiatati e appassionati.

Intanto, non mancano i ritiri e anche le squalifiche. In questa edizione è stato espulso Francesco Benigno, il quale si è difeso tramite i suoi canali social. Ora la situazione è cambiata, in quanto l’ex naufrago è tornato in Italia, dove si sente al sicuro, e ha già deciso di agire per vie legali contro il programma. Questa storia ha generato molte critiche, in quanto non è mai stato mostrato al pubblico una clip legata al momento in cui Benigno avrebbe infranto le regole.

I telespettatori hanno cercato spiegazioni, ma queste non sono mai state date. Vladimir Luxuria ha assicurato che questa decisione è stata presa per rispetto del pubblico e che Francesco in realtà dovrebbe esserne felice. Questa versione della conduttrice ha generato polemiche.