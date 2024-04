Isola, Benigno torna a casa e va per vie legali: “Ora sono al sicuro”

Lo scorso mercoledì, 17 aprile, è stato annunciata l’espulsione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi. Da lì, sono iniziati dei giorni alquanto turbolenti per l’attore. Infatti, l’ex concorrente ha accusato la produzione del reality di avergli offerto denaro per fingere un ritiro e di averlo squalificato senza valide motivazioni. Tra l’altro, dopo essersi rifiutato per giorni di lasciare il resort in Honduras e tornare in Italia, ha rivelato anche di essere stato minacciato dagli autori e produttori del reality. D’altro canto, nella puntata di giovedì, 18 aprile, Vladimir Luxuria ha negato qualsiasi accusa. La conduttrice ha chiarito che l’eliminazione di Benigno è stata determinata da comportamenti ritenuti inaccettabili, senza, però, mostrare le prove video di tali azioni.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, l’attore avrebbe minacciato con un bastone il compagno Artur Dainese, con il quale stava avendo una discussione. Un’indiscrezione che, al momento, non è stata ancora confermata. Sebben continui a sostenere fermamente la sua versione dei fatti, Benigno ha infine deciso di cedere e lasciare il resort per fare ritorno in Italia. Poco fa, ha pubblicato una foto insieme ai due grandi amori della sua vita: la moglie Valentina e loro figlio, Giovanni Roderico Tiago.

Francesco è al settimo cielo per aver riabbracciato la sua famiglia ed essere finalmente a casa, dove sente di essere al sicuro. Nonostante ciò, la sua lotta per la verità non è finita. Difatti, l’ex naufrago ha svelato di aver lasciato il tutto nelle mani del suo avvocato, che da ora in poi si occuperà di risolvere legalmente la questione rimasta in sospeso con l’Isola dei Famosi. Benigno sostiene di essere stato squalificato senza una ragione valida secondo il contratto, quindi bisognerà vedere come risponderà il reality di Canale 5 per riuscire a vincere la causa. Ecco le parole di Benigno:

Finalmente a casa, al sicuro con i miei immensi Amori: mia moglie Valentina e nostro figlio Giovanni Roderico Tiago. Per il resto tutto nelle mani del mio legale avvocato Enrico Sanseverino.

Francesco Benigno ha ricevuto un notevole sostegno da gran parte dei telespettatori. Nei commenti al suo post, molti lo incoraggiano a combattere per la verità e prendono le sue difese contro la produzione dell’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria. A questo punto, non resta che attendere per capire come andrà a finire questa spinosa situazione.