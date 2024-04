Il caso Benigno spiegato bene: cos’è davvero successo a L’Isola 18

L’Isola dei Famosi 18 fagocitata dal caso di Francesco Benigno, l’attore palermitano che a pochi giorni dall’inizio del reality è stato espulso. Una vicenda in cui alcuni tasselli sono tutt’altro che chiari. Qui si proverà a dare un ordine a ciò che è emerso e ad esporre la versione dell’interprete e quella del programma. Si parta con il dire che già dall’annuncio della fine del percorso in Honduras di Benigno, c’è stata una situazione tutt’altro che nitida.

La versione del ritiro e quella dell’espulsione di Benigno all’Isola dei Famosi

Tutto ha avuto inizio mercoledì 17 aprile, quando, nel day time dell’Isola trasmesso su Canale Cinque, Benigno ha spiegato di dover lasciare lo show per dei problemi di salute. A distanza di poche ore, ecco che il caso ha preso una piega del tutto differente. Mediaset e Banijay (azienda che produce il programma) ha diramato un comunicato in cui ha sottolineato che l’attore è stato espulso in seguito a “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Insomma, non c’è stato alcun ritiro, bensì una cacciata.

Dopo la nota ufficiale relativa all’espulsione, anche Benigno ha cambiato versione. Sui Instagram ha sostenuto che gli è stata recapitata una richiesta di ritiro “forzata”, che sarebbe condita con un’offerta di soldi da parte della produzione. Sempre secondo la versione di Benigno tale offerta contemplava non solo la sua sparizione dall’Honduras, ma anche la sparizione dalle prime serate condotte in studio da Vladimir Luxuria.

Nelle ore successive il caso non rientra. Benigno ormai è fuori dal gioco. L’attore è agguerritissimo e interviene nuovamente sui social, oltre a rilasciare un’intervista a Fanpage.it dalla camera d’albergo in cui si trova. All’origine della squalifica si capisce che c’è stata una lite con Artur Dainese: “C’è stata una discussione tra me e Artur Dainese. Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l’ho visito avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l’ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose”.

A proposito del legnetto, l’autore televisivo e giornalista Gabriele Parpiglia, tramite un tweet, riporta una versione differente: “Benigno avrebbe minacciato con un bastone di colpire Dainese in uno sconto faccia a faccia non bello da vedere”. L’indiscrezione di Parpiglia è dunque ben diversa di quella del palermitano. Si parla di bastone e non di legnetto. Inoltre viene sostenuto che sia stato Benigno e non Dainese a farsi minaccioso.

Vladimir Luxuria e la decisione di non mostrare i video

Si arriva a giovedì 18 aprile, giorno della diretta in prime time. Il pubblico si aspetta delle spiegazioni e dei video in merito all’espulsione. E invece Luxuria liquida così la questione: “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”. Benigno non molla la presa e torna a parlare sui social invitando la trasmissione a mostrare “le immagini forti” di cui si parla: “Ho detto di mandarle quelle immagini forti, ma non ci sono”. Quindi aggiunge accuse pesanti nei confronti della produzione de L’Isola, affermando che non lo fanno navigare su Internet, che lo minacciano di togliergli il cibo e di cacciarlo dalla stanza se non parte subito per l’Italia.

Arrivano anche dichiarazioni durissime in cui l’attore parla di “test Covid falsati” e di “un autore” che lo avrebbe “minacciato” e avrebbe fatto di tutto “per la squalifica”. Su questo punto ci si tornerà a breve.

A questo punto torna a farsi sentire Banijay Italia che bolla le dichiarazioni di Benigno come esternazioni false: “L’espulsione è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma e le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento”. Banijay Italia ha infine difeso tutta la squadra di autori, operatori e personale medico “la cui imparzialità e correttezza non può essere, in alcun modo, messa in discussione”.

Il ritorno in Italia

Alla fine Benigno decide di rientrare in Italia. Venerdì 19 aprile, tramite un video su Instagram, annuncia il suo ritorno, specificando che il suo avvocato e il suo agente andranno a fondo della vicenda del suo allontanamento dal reality.

La querela contro Elenoire Casalegno

A Fanpage.it Benigno ha anche dichiarato di voler querelare per diffamazione l’inviata Elenoire Casalegno: “Ho visto Eleonoire (Casalegno, ndr) che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimix Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni”.

Benigno e la storia dell’autore

In tutto questo caos, Benigno ha affermato di avere dei precedenti con uno degli autori, “che da diversi mesi sta facendo di tutto per non farmi fare l’Isola”. I fatti, sempre secondo la versione dell’attore, sarebbero iniziati quando questa persona lo avrebbe raggiunto a Palermo per fargli alcune domande che lui aveva ritenuto “senza senso ai fini di un reality”. “Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo – ha detto Benigno -. L’amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori”. Il nome dell’autore non è stato menzionato. Resta da ascoltare anche l’altra campana.

Quel che è certo è che al momento l’intera vicenda è stata gestita non proprio in modo impeccabile da Mediaset e da Banijay.