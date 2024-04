Isola, Benigno torna in Italia: fine rivolta in Honduras. L’annuncio

Francesco Benigno lascia l’Honduras e torna in Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore ed ex naufrago, protagonista di una spiacevole caso a L’Isola dei Famosi 2024, attraverso i suoi profili social ufficiali. L’avvocato gli ha permesso di fare questo videomessaggio per tranquillizzare tutte le persone che si sono interessate al caso. L’attore ha precisato che sono stati davvero tanti i telespettatori che gli stanno dando il loro sostegno. Benigno ci ha tenuto con questo video a ringraziare la sua famiglia, precisamente sua moglie e i suoi figli.

Francesco è apparso commosso, con la voce rotta. Non ha dimenticato gli altri suoi familiari e gli amici. Poi ha fatto altre precisazioni:

“Questa marea e immensa gente che avrebbe voluto vedermi rientrare per fare il mio percorso a L’Isola. Non posso dire niente in merito, ha tutto in mano il mio avvocato, che insieme al mio agente sta gestendo tutto”

Domani Benigno lascerà l’Honduras e si avventurerà in un nuovo viaggio per tornare in Italia. L’attore ha precisato che domenica arriverà a casa. Infine, ha concluso questo suo video messaggio ringraziando ancora infinitamente tutte le persone che si sono schierate dalla sua parte e sono anche tante. Sebbene stia tornando a casa, l’ex naufrago non pare intenzionato a mettere da parte l’accaduto, visto che ha precisato che l’avvocato continuerà a gestire il caso.

La poca chiarezza sulla squalifica di Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi 2024 ha generato una polemica abbastanza importante. Ancora in queste ore, tanti telespettatori si lamentano di non avere avuto delle risposte concrete su questa eliminazione messa in atto direttamente dalla produzione, senza attendere il risultato del televoto.

Nelle scorse ore, è arrivata un’indiscrezione legata proprio a questo caso, che spiegherebbe l’accaduto. Pare che Benigno durante una discussione con Artur Dainese avrebbe dato vita a dei gesti per la produzione inaccettabili. L’ex naufrago non ha accettato per nulla questa situazione e Vladimir Luxuria nella quarta puntata non ha migliorato la situazione.

Anzi, la poca chiarezza da parte della conduttrice ha alimentato le polemiche. La padrona di casa ha assicurato in diretta di voler rispettare il pubblico e lo stesso Benigno non mandando in onda il video che lo ritrae in questi atteggiamenti inaccettabili. Francesco ha denunciato sui social network un trattamento spiacevole.

Benigno si è subito ribellato alla decisione presa dalla produzione, lanciando accuse pesanti. Inoltre, l’attore palermitano ha anche querelato Elenoire Casalegno. Addirittura pare che si sia incatenato al letto dell’albergo in Honduras per non dargliela vinta al reality show. Ora, però, per Benigno è arrivato il momento di tornare a casa. Ma sembra che non sia disposto a starsene in silenzio e fermo dopo quanto accaduto.