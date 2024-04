Isola, “Artur minacciato con un bastone da Benigno”: parla Parpiglia

Nuovi retroscena sulla squalifica di Francesco Benigno. Ma, si proceda con ordine. Due giorni fa, mercoledì 17 aprile, è stato improvvisamente annunciato il ritiro di Benigno dall’Isola dei Famosi. Poco dopo, la Mediaset ha fatto marcia indietro, spiegando che si trattava di un’espulsione e non di un abbandono volontario. Difatti, la squalifica sarebbe avvenuta a seguito di una lite con Artur Dainese. La reazione dell’attore è stata a dir poco furibonda, accusando la produzione del reality di Canale 5 di ingannare il pubblico, di avergli proposto denaro in cambio di racconti fabbricati sul suo ritiro, e addirittura di essere sotto minaccia per ottenere il suo silenzio e il suo ritorno in Italia.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha negato categoricamente e, nella puntata di giovedì, 18 aprile, Vladimir Luxuria ha fatto chiarezza sulla questione. O, almeno, quella era l’intenzione. Difatti, la conduttrice non ha aggiunto nulla di significativo, se non che Benigno avrebbe avuto dei comportamenti talmente inaccettabili da rendere la squalifica l’unica opzione plausibile. A quanto pare, la scena è stata così forte che gli autori hanno deciso di non mandare nessun video per rispetto del pubblico e per tutela dello stesso Benigno.

Questa scelta non è stata ben accolta dai telespettatori, che ritengono di avere il diritto di sapere esattamente cosa sia successo e quindi di poter decidere se l’attore dovesse essere espulso o meno. Inoltre, questa omissione ha minato la credibilità della produzione, poiché molti hanno iniziato a sospettare che la produzione non mostri i filmati perché la versione di Francesco potrebbe essere quella autentica, in contrasto con quanto afferma il programma.

“Francesco Benigni ha minacciato fisicamente Artur”: cos’è successo

Ma, ecco che è intervenuto Gabriele Parpiglia, il quale ha svelato dettagli inediti sul pesante scontro tra Artur Dainese e Francesco Benigno. Dopo la puntata, l’autore televisivo ha pubblicato un tweet scrivendo: “Benigno avrebbe minacciato con un bastone di colpire Artur Dainese in uno sconto faccia a faccia non bello da vedere”. Non sono ancora chiari i motivi di questa lite, tuttavia, secondo quanto dichiarato da Parpiglia, sembra che l’attore abbia addirittura minacciato fisicamente il naufrago.

Durante il momento nomination di ieri, 18 aprile, la Luxuria ha voluto complimentarsi con Artur per “come sai reagire”. Probabilmente la conduttrice intendeva proprio riferirsi alla discussione con Benigno e alle presunte minacce fisiche emerse da essa. Ad ogni modo, è necessario ribadire che si tratta d’indiscrezioni non ancora confermate. Per ora, Francesco è rimasto stranamente in silenzio e non ha ancora risposto alle ultime dichiarazioni del programma e di Vladimir contro di lui.