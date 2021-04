Isola a pezzi, d’Urso scricchiola, Ceran incinta: le 20 news della settimana

Chi ha ritrovato l’amore?

Si sussurra che Mario Balotelli e Dayane Mello si stiano frequentando ‘seriamente’, lontano dai riflettori. Chi Magazine ha fatto riesplodere il gossip assicurando che i due si stanno frequentando. Che sia la volta buona?

A proposito di nuove coppie, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha spifferato che Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen, hanno allacciato delle love story: il primo con l’ex corteggiatrice di UeD Soleil Sorge, il secondo con una modella sudamericana, Carmen Victoria Rodriguez.

Molto rumore anche per le dichiarazioni rilasciate da Asia Argento e Morgan su Clubhouse, il social network vocale a cui si accede per invito sui dispositivi Apple. Il cantautore e l’attrice, rispettivamente 48 e 45 anni, hanno rievocato la loro love story, tornando sui motivi che l’hanno fatta scoppiare. Poi il colpo di scena: “Questo finale è un inizio. Riproviamo a metterci insieme”, ha affermato Asia. “Occhio che poi i giornali scrivono tutto”, ha avvertito Marco Castoldi. Detto, fatto! Il gossip si è acceso.

Tv e news

Cicogna in volo: domenica 18 aprile, in diretta a Quelli che il calcio (Rai Due), Mia Ceran ha annunciato di essere incinta: auguri!

Lol – Chi ride è fuori ha avuto un inaspettato successo su Amazon Prime Video: così si sta già lavorando al cast della seconda edizione. Sono spuntati nomi interessanti.

Sabato 16 aprile gli occhi del mondo sono stati puntati sul funerale del Principe Filippo. A fine cerimonia William ed Harry sono stati pizzicati a scambiarsi qualche parola. Che abbia avuto inizio la fase di ‘disgelo’?

Sempre a proposito dei reali inglesi e dei ‘fratelli coltelli’: Kate Midlleton sta lavorando alla riappacificazione. Buona fortuna!

Annalisa Minetti potrebbe tornare a vedere dopo 27 anni di buio. Tutto merito dei progressi della tecnologia.

Si continua a sussurrare che Pier Silvio Berlusconi sia sempre più deciso a ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il taglio di Live – Non è la d’Urso, dalla prossima stagione potrebbe esserci una ‘sforbiciata’ anche a Domenica Live. Se così andassero le cose a Barbarella resterebbe solo Pomeriggio Cinque.

Maria De Filippi schiacciasassi. Lo strapotere al sabato sera di Queen Mary, che con Amici sta ottenendo ascolti da capogiro, ha fatto gettare la spugna alla concorrenza di Rai Uno che ha scelto di spostare Top Dieci di Carlo Conti, inizialmente previsto per sabato sera, al venerdì. Su Rai Uno urgono idee per risollevare il prime time del sabato, non si può alzare bandiera bianca così!

Mistero risolto a Uomini e Donne: Tina Cipollari non è stata presente in studio per diverse puntate perché impegnata nel trasloco. Si trasferirà a Torino: che voglia avvicinarsi di più all’amica/nemica Gemma?

L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi: pure Elisa Isoardi e Brando Giorgi costretti ad abbandonare per via di problemi di salute. Urgono rimpiazzi!

Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo in America. Motivo? Una gag in cui hanno scimmiottato la pronuncia cinese e gli occhi a mandorla. Il caso lo ha fatto scoppiare il profilo Instagram Diet Prada e lo scrittore Louis Pisano. La conduttrice ha chiesto subito scusa per lo scivolone, Gerry si è accodato. Non Antonio Ricci: “Niente scuse, la satira è politicamente scorretta“.

Enrico Papi, intervistato dal settimanale Nuovo, ha dichiarato che il suo allontanamento dalla tv durato per diverso tempo è stato “forzato” e dettato da qualche eminenza grigia del piccolo schermo. “Sono stato vittima di bullismo televisivo”, ha puntualizzato. Chi gli ha voluto tanto male?

A proposito di porte sbarrate in tv, Cecchi Paone, nel talk La confessione ha affermato che la Rai, dopo il suo coming out, non gli ha più affidato alcun programma e non lo ha più nemmeno voluto come ospite per diverso tempo. Il giornalista è convinto che ci sia stato lo zampino del Vaticano sulla decisione. Tutto è cambiato con Papa Francesco, dice sempre Paone.

Chi l’ha dura la vince: Fabrizio Corona è uscito dal carcere ed è tornato a casa. Sconterà il resto della pena ai domiciliari.

Polemiche e web

Belen e Antonino Spinalbese sono volati alle Maldive. Apriti cielo: sui social è piovuto di tutto. “Per i vip non valgono le restrizioni?”, “Vergogna!”, “State a casa”, etc. etc. I due non hanno violato alcuna norma, resta il caso ‘morale’. Al di là delle critiche, il viaggio dei due piccioncini cela una curiosa chicca: la coppia alloggia al Baglioni Resort, hotel extralusso a cinque stelle (prezzo a notte, circa 1000 euro): la Rodriguez era già stata in quell’albergo. Con chi? Naturalmente con De Martino, nell’ottobre 2019.

Giulio Berruti, fidanzato dell’onorevole Maria Elena Boschi, vaccinato a 36 anni. Ma come? Quello fa l’attore ed è pure giovane… In molti hanno ragionato così, innescando la polemica. L’aitante Giulio ha così dovuto spiegare che oltre alla recitazione svolge la professione di dentista e che il suo ordine è stato chiamato per l’inoculazione. Polemica chiusa, forse!

Funerali sì, funerali no? Funerali no per Meghan Markle, che non si è precipitata a Londra per l’ultimo saluto al Principe Filippo. La motivazione ufficiale è che non può viaggiare per via della gravidanza, quella reale è che, come è risaputo, è ai ferri corti con la Royal Family. Meglio starsene a Los Angeles finché non si calmano le acque.

La figlia di Gianluca Vacchi è stata operata per la malformazione con cui è nata. La piccola Blu Jerusalema è finita sotto i ferri a soli 5 mesi di vita. “Giorni difficili”, ha spiegato il paperone degli influencer.