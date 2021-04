William e Harry si sono parlati: come stanno le cose e il gesto abile di Kate

Ieri, al funerale del Principe Filippo gli occhi del mondo sono stati puntati, oltreché sul feretro del marito della regina Elisabetta II, su William ed Harry. I due fratelli sono in rotta di collisione dopo che il duca di Sussex, assieme alla moglie Meghan Markle, ha deciso di abbandonare l’Inghilterra per trasferirsi a Los Angeles. A far precipitare del tutto la situazione è poi stata l’intervista di coppia rilasciata a Oprah Winfrey da Harry e la consorte.

Harry e William si sono visti per la prima volta, dopo la vulcanica intervista, ieri, alla cerimonia funebre del nonno. Cerimonia che li ha visti prima distanziati (nel corso del corteo tra loro è stato posto il cugino Peter Phillips, figlio della Principessa Reale Anna). Poi, a evento concluso, vicini e parlottanti. Le telecamere hanno catturato il momento: che finalmente siano stati fatti i primi passi verso il ‘disgelo’?

Harry e William, la situazione tra i due fratelli

Il Mirror ha raggiunto un membro di palazzo che ha spiegato che i due si sono assicurati di camminare insieme dopo il funerale del principe Filippo per porre fine al chiacchiericcio che li voleva non disposti nemmeno a discutere la situazione delicata in cui si sono ritrovati.

Ma davvero William ed Harry non si sono visti privatamente dopo che quest’ultimo ha fatto rientro a Londra per i funerali del nonno? Sempre fonti vicine a Buckingham Palace, assicurano di no. Il duca di Sussex ha dovuto isolarsi a Frogmore Cottage e dunque non ha avuto la possibilità di parlare faccia a faccia con i membri della famiglia prima della cerimonia.

Per questo i due si sono visti per la prima volta dopo il patatrac dell’intervista suddetta a Oprah Winfrey al corteo funebre. A rito concluso entrambi hanno scelto di non salire sulle auto che li attendevano per riportarli nelle loro dimore. Hanno preferito camminare sotto al sole e soprattutto sotto le telecamere.

Kate Middleton, il gesto ‘intelligente’ ai funerali di Filippo

Una scena in cui si è pure notato un gesto ‘intelligente’ e ‘acuto’ di Kate Middleton, la moglie di William la quale, a un certo punto, ha volontariamente rallentato il passo, lasciando che il consorte si ritrovasse da solo con il fratello. D’altra parte è noto che la duchessa di Cambridge sta lavorando in prima persona per far sì che i due fratelli ritrovino punti di contatto e raggiungano, se non una pace, almeno una tregua.

Non si sa di cosa abbiano discusso i due. Quel che è sicuro è che hanno cercato di apparire amichevoli. Tutta scena per far tacere le malelingue oppure qualcosa si sta ‘sghiacciando’.

Altro fatto curioso è che Harry ha trascorso la notte a Londra. Il che spinge a credere che potrebbe incontrare suo padre Carlo e William privatamente nelle prossime ore, per un confronto che si spera possa allentare la tensione. Il soggiorno in terra inglese del marito di Meghan non si sa quanto durerà.

Quel che è quasi sicuro, come sopra accennato, è che a Londra Harry ha un’alleata, ossia Kate che è “fiduciosa in una risoluzione” ed è decisa a giocare il ruolo di pacificatrice, assicurano fonti di palazzo.

Nel frattempo è già scattato un altro countdown: William e Harry dovrebbero essere fianco a fianco all’inaugurazione di una statua per la loro defunta madre, Diana, Principessa del Galles. L’evento è programmato per il 1° luglio per commemorare il 60° compleanno della ‘Principessa triste’. Lì si capirà se la pace o la tregua è stata raggiunta oppure no.