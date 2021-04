Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia

By

Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa, Antonio Ricci manco per idea. Nelle scorse ore si è sollevato un polverone attorno a Striscia la Notizia, che è stata accusata da due noti profili americani Instagram (quello di Diet Prada e quello dello scrittore Louis Pisano). Motivo? I due conduttori si sono beccati dei razzisti per aver fatto un siparietto scimmiottando la parlata cinese e mimando la forma degli occhi asiatica. Tanto è bastato per scatenare una tempesta mediatica sull’elvetica e sullo ‘Zio Gerry’.

Alla luce di cotanto baccano, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il tandem Scotti-Hunziker ha chiesto scusa se qualcuno si è sentito offeso dalla loro gag Dall’altro lato entrambi hanno fatto sapere che da quando è scoppiato il caso hanno ricevuto addirittura minacce di morte.

Chi invece non ha minimamente idea di chiedere scusa e fare pubblica ammenda è Antonio Ricci, l’ideatore dello storico tg satirico di Canale Cinque. Come riporta l’Ansa, Ricci rimane fermissimo sulle sue posizioni e anzi rilancia, rivendicando di poter fare satira e di essere politicamente scorretti.

Antonio Ricci: “Siamo scorretti politicamente perché siamo una trasmissione satirica. Niente scuse”

“Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori”, ha esordito Ricci nella nota che ha fatto pervenire alla stampa, chiarendo la sua posizione sul caso della gag cinese. Quindi ha aggiunto: “Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissioni satiriche e comiche di tutto il mondo, politicamente scorretta”. E ancora: “Scorretta, ma non quanto le iniziative pretestuose di chi pensa di ricattare aziende e marchi internazionali”.

Un comunicato stampa duro e perentorio, che in parte si discosta da quanto esternato nelle scorse ore da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. L’attrice di origini elvetiche è stata la prima a domandare scusa. Ancor prima dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è premurata di realizzare una serie di Stories Instagram in cui ha dichiarato di aver sbagliato.

Striscia la Notizia, la gag ‘cinese’ fa discutere: cosa ne pensa l’opinione pubblica

La vicenda ha diviso anche l’opinione pubblica: c’è chi ha considerato, come d’altra parte ha fatto Ricci, la polemica pretestuosa, sostenendo che parlare di razzismo per un simile caso sia del tutto fuori luogo; e chi, invece, ha ritenuto che il siparietto ‘asiatico’ sia stato di cattivo gusto.