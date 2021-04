Scotti e Hunziker, bufera negli Usa: accuse di razzismo, Michelle si scusa

AGGIORNAMENTO: Michelle Hunziker si è scusata pubblicamente con una Stories su Instagram dopo che è scoppiato il caso. Queste le sue parole: “Quando una delle mie figlie fa male accidentalmente a un’altra, io le dico: ‘Bisogna chiedere scusa, anche se non lo si è fatto apposta. Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese. Io amo tutte le culture. Sono contro ogni tipo di razzismo, ogni tipo di violenza, ogni tipo di discriminazione. Mi rendo conto che posso aver urtato la sensibilità di qualcuno e per questo chiedo umilmente scusa. Vi voglio bene, vi abbraccio fortissimo”.

Bufera social su Striscia la Notizia. Stavolta il can can mediatico non si è scatenato tra gli utenti italiani, bensì tra quelli americani. Sotto accusa i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker che sono stati entrambi additati come razzisti. Il caso è esploso dopo che Diet Prada, profilo Instagram statunitense da 2,7 milioni di follower che tratta di moda ma pure di argomenti socio-culturali, ha messo nel mirino un siparietto dei due timonieri dello storico tg satirico di Antonio Ricci. Nella fattispecie quello in cui il tandem Scotti-Hunziker gigioneggia la lingua e i tratti somatici cinesi. A criticare la gag anche lo scrittore Louis Pisano.

Diet Prada, che tra gli altri casi trattati ha posto attenzione sul movimento per “salvare Britney Spears” e nel 2018 ha innescato una tempesta mediatica contro uno spot di Dolce & Gabbana, ora mette sulla ‘graticola’ Striscia la Notizia. Il servizio incriminato è quello che vede Gerry e Michelle lanciare una clip dell’inviato Pinuccio che cura la rubrica RaiScoglio24 che di recente ha fatto le pulci alla gestione della sede Rai di Pechino.

Bufera su Striscia la Notizia: Scotti e Hunziker criticati in America

I due presentatori hanno scimmiottato la pronuncia cinese, oltre a mimare gli occhi a mandorla tipici degli asiatici. Gesti che evidentemente non sono piaciuti a Diet Prada e a Pisano che hanno attaccato duramente. Nel suo post Diet Prada ha anche ricordato che Scotti è un ex parlamentare della Repubblica italiana e che Striscia la Notizia, nella puntata in cui si è verificata la gag, è stato seguito da 4.662.000 spettatori.

Diet Prada: il post integrale di accuse nei confronti del tg satirico

“Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno poi proseguito alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici”. “A un certo punto, con gli occhi levati, Hunziker ha parlato in modo incomprensibile. L‘episodio è stato seguito da 4.662.000 spettatori secondo Auditel, la società che misura i dati della televisione italiana. Striscia la Notizia va in onda su Canale 5, un canale di Mediaset, società di mass media di destra di proprietà dell’ex premier Silvio Berlusconi”.

A questo punto Diet Prada ha fatto il punto sui trascorsi di Gerry e Michelle, rimarcando che entrambi si sono impegnati per i diritti LGBTQ:

“A livello di reputazione, Scotti e Hunziker sono personaggi pubblici apprezzati in Italia che si sono schierati a favore della causa LGBTQ e dei diritti delle donne”. “Nel 2017, Hunziker, che è la moglie di Tomaso Trussardi, CEO del marchio di moda italiano Trussardi, ha parlato del coinvolgimento in una setta che le ha fatto il lavaggio del cervello e ha abusato mentalmente di lei. Dopo la sua esperienza, la conduttrice televisiva si è occupata di problemi di abusi contro le donne. L’Italia ospita la più grande popolazione di cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi che costituiscono la terza più grande comunità di cittadini stranieri del Paese”.

Il post si conclude ricordando alcuni fatti, riferiti all’Italia e alla comunità cinese, avvenuti nel corso della prima ondata di Coronavirus.

Louis Pisano contatta Aurora Ramazzotti: “Per favore, parla con tua madre Michelle Hunziker”

Come sopra accennato anche Louis Pisano si è scagliato contro l’episodio. In particolare ha messo nel mirino Michelle Hunziker. Lo scrittore, che è un critico di moda americano di base a Milano, ha provato persino a coinvolgere Aurora Ramazzotti, la figlia della conduttrice italo-elvetica. “Per favore, parla con tua madre. Questo è troppo“, ha tuonato Pisano, taggando Aurora e condividendo un’istantanea in cui la conduttrice fa vedere il suo levriero Odino con gli occhi chiusi mentre “fa il cinesino”.

“È così disturbante che tali persone continuino a essere presenti su media seguiti da milioni di italiani che vengono influenzati e informati da questo tipo di comportamento”, conclude Pisano.