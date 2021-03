Striscia la Notizia contro l’ospitata della Marcuzzi da Fazio: il retroscena

L’ospitata di Alessia Marcuzzi a Che Tempo Che Fa, talk condotto da Fabio Fazio in onda su Rai Tre, sta facendo parecchio discutere. Nella puntata di domenica 28 marzo, la conduttrice romana è stata protagonista di una chiacchierata con il giornalista e di un siparietto con Luciana Littizzetto. Tutto liscio? Per niente: in un amen è scoppiata una rovente polemica. Motivo? Curiosamente la Marcuzzi ha parlato, tra le altre cose, anche della sua linea di prodotti per il corpo, da poco lanciata. Inutile dire che le critiche sul servizio pubblico sono piovute alla velocità della luce. A far le pulci a Che Tempo Che Fa, ad Alessia, alla comica e a Fazio è stata anche Striscia la Notizia, con un servizio a cura dell’inviato Pinuccio.

Pinuccio, con il suo consueto stile stralunato e in ‘collegamento’ dalla fantasiosa emittente Rai Scoglio 24, ha sostenuto che la Rai sia stata assai generosa con l’ex timoniera dell’Isola dei Famosi. “La tv di Stato è generosa, non aveva i soldi ed è andata là Alessia…”, il sarcasmo di Pinuccio che ha poi svelato un curioso retroscena, cioè che la Marcuzzi, Fazio e la Littizzetto “hanno lo stesso agente, ossia Giuseppe Caschetto”, noto manager di diversi vip. Insomma, l’inviato del tg satirico di Canale Cinque, non certo casualmente, ha voluto sottolineare la strana coincidenza che tutti e tre i vip coinvolti nel ‘siparietto delle creme marcuzziane’, sono rappresentati dalla medesima agenzia…

E in effetti, andando a vedere i personaggi seguiti dalla ITC2000, agenzia di professionisti del mondo dello spettacolo fondata proprio da Caschetto, figurano tutti e tre i personaggi coinvolti nella polemica relativa all’ospitata di Che Tempo Che Fa.

Alessia Marcuzzi e la polemica su Instagram sulla campagna di sponsorizzazione dei suoi prodotti per il corpo

Solo pochi giorni fa, la Marcuzzi aveva dovuto fare i conti con altre critiche. Diversi utenti, su Instagram, avevano biasimato la campagna di sponsorizzazione dei suoi prodotti per il corpo, i medesimi di cui si è parlato a Che Tempo Che Fa. Motivo del ‘mal di pancia’ social? Alessia, in alcuni scatti, si è mostrata senza veli, con altre persone. Foto artistiche e non volgari, sia chiaro. Fatto sta che a molti l’idea non è piaciuta.