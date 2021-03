Alessia Marcuzzi, campagna promozionale senza veli: piovono critiche

Alessia Marcuzzi travolta dalle critiche. Manco il tempo di dare il via alla campagna dei suoi prodotti per il corpo, che sui social si è scatenato il can can mediatico. Motivo? La conduttrice romana per dare impulso al suo progetto imprenditoriale ha pubblicato alcuni scatti senza veli, in compagnia di altre persone. Nulla di volgare, a dire il vero, ma diversi utenti non hanno visto di buon grado l’idea e hanno fatto piovere biasimi. Da “vergogna” a “che bisogno c’era di svestirsi”, passando per “Chissà che ne pensa il marito”, fino a chi se l’è presa perché nelle foto non si rispettano le distanze anti Covid (senza dubbio, però, lo shooting sarà stato realizzato previo tampone negativo per scongiurare eventuali contagi). Insomma, un battesimo di fuoco per la Pinella.

Da sottolineare che non sono solo giunte critiche: tanti anche coloro che hanno apprezzato la creatività di Alessia che ha spiegato che dietro alla campagna di promozione c’è l’intento di ispirare ciò che in questo momento storico manca di più. Vale a dire il contatto fisico. A essere stati colpiti positivamente dalla ‘trovata’ della Marcuzzi anche diversi vip, tra cui Emma Marrone, Elisabetta Canalis, Laura Chiatti, Marina La Rosa, Guenda Goria. Non è nemmeno mancata l’ironia simpatica della ‘iena’ Giulio Golia: “Averlo saputo io avrei posato, sai che successone”.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, il matrimonio prosegue dopo il ‘ruggito’ del gossip

La scorsa estate Alessia Marcuzzi è finita al centro del gossip: prima la cronaca rosa ha sussurrato che il legame matrimoniale con il marito fosse giunto al capolinea, poi ha fatto esplodere il chiacchiericcio su una presunta love story clandestina tra lei e Stefano De Martino, che in quel periodo annunciava la fine della relazione con Belen Rodriguez. La voce del rapporto ‘clandestino è stata smentita dai diretti interessati a più riprese. Smentita anche la crisi coniugale da parte della Marcuzzi. A oggi Alessia e il produttore continuano a essere sposati e felici. Non si è consumato alcun addio.