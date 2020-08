In barba ai gossip dell’ultimo periodo che parlavano di una tresca con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi è stata beccata di nuovo dai paparazzi in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi. Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto, le immagini esclusive dei baci a Formentera fra la conduttrice Mediaset e il produttore, sposati dal 2014. La coppia è stata, suo malgrado, protagonista dei pettegolezzi dell’estate lanciati da Dagospia: prima le voci di una crisi coniugale, poi quelle di un flirt fra la Marcuzzi e De Martino che avrebbe causato la fine del matrimonio con Belen. La Pinella e Paolo non hanno mai replicato: lei si è limitata a postare la copertina del libro di Woody Allen (dal titolo A proposito di niente) lasciando così un messaggio subliminale. Per la Marcuzzi e dolce metà hanno quindi parlato le immagini: prima le cene di famiglia a Roma, poi la vacanza insieme a Positano e ora questa nuova luna di miele alle Baleari.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi stanno ancora insieme

Come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sono arrivati a Formentera con la piccola Mia, la figlia che la soubrette ha avuto dall’ex Francesco Facchinetti. Sull’isola sono stati ospiti di amici ma marito e moglie sono riusciti a ritagliarsi dei momenti di intimità, come provano le foto pubblicate dal giornale edito da Mondadori. Dunque nonostante le malelingue tra Alessia e Paolo procede tutto a meraviglia e il loro matrimonio appare più solido che mai. Questi sono gli ultimi giorni di vacanza per la Marcuzzi: a fine agosto volerà in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island. La 47enne è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo da Maria De Filippi dopo la buona performance dello scorso anno.

Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi diventa Temptation Island Nip

A settembre Alessia Marcuzzi tornerà con una edizione Nip di Temptation Island. La conduttrice romana dovrà fare i conti con sei coppie sconosciute al grande pubblico. Il motivo è presto detto: Maria De Filippi, produttrice del format, vuole evitare sovrapposizioni con il Grande Fratello Vip, in onda nello stesso periodo. In autunno, inoltre, la Marcuzzi sarà di nuovo la padrona di casa de Le Iene.