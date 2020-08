Temptation Island con Alessia Marcuzzi, nessuna coppia Vip: il motivo

Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi diventa Temptation Island Nip. Il prossimo settembre la conduttrice romana tornerà alla guida del reality show sui sentimenti ma avrà a che fare con sei coppie sconosciute al grande pubblico. A rivelarlo in anteprima è il sempre informato Dagospia. Il motivo è presto detto: Maria De Filippi, che produce il programma, vuole evitare sovrapposizioni con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che partirà nello stesso periodo. Troppi personaggi famosi potrebbero danneggiare entrambe le trasmissioni e così la De Filippi ha scelto di fare un passo indietro. Anche per questo nell’edizione appena conclusa condotta da Filippo Bisciglia erano presenti due coppie note: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Le registrazioni della nuova edizione inizieranno a fine agosto in Sardegna, come sempre nell’incantevole Is Morus Relais.

Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Nip a settembre

Nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un probabile coinvolgimento di Jeremias e Cecilia Rodriguez a Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi. Una notizia che ha fatto assai chiacchierare visto il gossip dell’estate che coinvolge la conduttrice e Belen Rodriguez. Ma non era altro che una fake news: quest’anno la Pinella dovrà vedersela con personaggi sconosciuti ai telespettatori Mediaset. Nessuna attrice, web influencer o calciatore ma solo persone comuni che vogliono mettere alla prova i propri sentimenti. Del resto la chiave del successo di Temptation Island è la sua formula accattivante e intrigante, che diventa esplosiva grazie alle storie più che ai personaggi.

Alessia Marcuzzi torna in televisione a settembre

Dopo una lunga vacanza con marito, figli e amiche, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in televisione. Per la prossima stagione televisiva è stata riconfermata a Temptation Island – che ha ereditato da Simona Ventura – ma pure a Le Iene, dove tornerà accanto all’amico di vecchia data Nicola Savino. Seppur lontana dal piccolo schermo Alessia è indubbiamente una delle protagoniste dell’estate 2020 per via del gossip con Stefano De Martino. Gossip che la diretta interessata ha prontamente smentito con video e foto romantiche col suo Paolo Calabresi Marconi.