Mia Ceran incinta: annuncio a Quelli che il calcio, chi è il suo fidanzato

Cicogna in volo per Mia Ceran, la giornalista e conduttrice di Quelli che il calcio (Rai Due). Mia, accanto a Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu nel programma del secondo canale del servizio pubblico, ha annunciato in diretta di essere incinta. La dolce notizia è stata data attraverso un piccolo sketch in apertura di puntata. Sketch organizzato con Luca e Paolo che hanno simpaticamente tolto la cartella della scaletta alla collega, mettendo in bella mostra il pancino.

La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miaceran ❤️ pic.twitter.com/m2zb1jTqFZ — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) April 18, 2021

In concomitanza con l’annuncio televisivo è giunto anche quello via social. La Ceran ha infatti pubblicato su Instagram pochi minuti fa un paio di foto in cui ha invitato gli utenti a porre attenzione alla rotondità del suo ventre. “Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)”, la didascalia piazzata a corredo degli scatti. Immediata la reazione dei fan, che hanno fatto piovere molti like e commenti di congratulazioni.

Tanti anche i vip che hanno scritto alla giornalista. L’ex Miss Italia Eleonora Pedron, la modella Melissa Satta, le conduttrici Victoria Cabello e Antonella Clerici, e la giornalista Francesca Barra sono state le prime a captare la notizia e a spendere delle dolci parole di in bocca al lupo per Mia.

Il compagno di Mia Ceran è il giornalista Malcom Pagani

Mia Ceran è legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, che attualmente ricopre il ruolo di vice direttore del magazine Vanity Fair. L’uomo durante la sua carriera ha lavorato all’Unità, a Skysport (con diversi documentari sul calcio), al Manifesto, all’Espresso e al Fatto Quotidiano. Di recente ha scritto con Loredana Berté ‘Traslocando’.

Malcom è figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti.

Pagani e la conduttrice di Quelli che il calcio vivono a Roma e da sempre sono molto gelosi della loro privacy. I due infatti sono molto riservati. Per la dolce attesa, però, è stata fatta un’eccezione con tanto di annuncio in modo visione.

Mia Ceran ‘cosmopolita’

Mia Ceran ha un’anima cosmopolita. Nata nella piccola città di Treviri nel sud della Germania nel 1986, ha origini paterne tedesche e materne bosniache. Fino all’età di 13 anni ha vissuto negli Stati Uniti e più precisamente a Miami con i genitori per poi trasferirsi a Roma.