Dayane Mello e Balotelli fidanzati: storia d’amore dopo Grande Fratello Vip

Dayane Mello e Mario Balotelli avrebbero iniziato una nuova storia d’amore lontana dalle telecamere e dai riflettori. Questa volta le intenzioni sarebbero serie. A farlo sapere è stato il settimanale Chi diretto da Signorini. Il loro rapporto non si è mai interrotto del tutto. A raccontarlo nella Casa del GF Vip, in più occasioni, era stata la modella brasiliana. In passato i due hanno avuto un legame a intermittenza durato per circa dieci anni, al punto che l’ultimo incontro ci sarebbe stato prima che Dayane varcasse la famosa porta rossa di Cinecittà. Il calciatore, durante la quinta edizione del reality show più spiato d’Italia, le aveva fatto diverse sorprese. L’ex gieffina ha raccontato che, nel corso degli anni, ha ricevuto tanti omaggi da parte di Mario. Una volta le ha fatto trovare cento rose nella macchina e ha chiuso un ristorante per loro, sottolineando tutto il suo romanticismo.

Nel 2017 Dayane Mello dichiarò di essere rimasta in Italia solo per Balotelli. Sembra che i suoi sentimenti non si sono mai placati del tutto, affermando che è il suo amore eterno. Era arrivata in Italia da poco per uno shooting, l’aveva conosciuto in un locale, e si era follemente innamorata. Ha fatto molto discutere lo scivolone di Balotelli al GF Vip. Il calciatore è stato al centro di una polemica per una battuta nei confronti di Dayane Mello.

Signorini aveva chiesto alla Mello se le avesse fatto piacere incontrarlo e alla riposta positiva il conduttore di aveva detto: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. A quel punto la risposta di Mario è stata una caduta di stile: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘basta, basta fa male'”. Super Mario si è scusato, sostenendo che con la brasiliana ha una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le vuole un mondo di bene.

Attualmente non ci sono conferme, ma le voci sono piuttosto insistenti sul fatto che Dayane Mello diventerà conduttrice di una trasmissione. Probabilmente il suo programma andrà in onda sulla piattaforma streaming Mediaset Play prossimamente. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.