Annalisa Minetti torna a vedere grazie a due occhi elettronici

Splendida notizia per Annalisa Minetti. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’artista ha annunciato che presto potrà tornare a vedere. Proprio così: dopo 27 anni di buio la cantante e attrice potrà finalmente ammirare il mondo che la circonda. Tutto merito di una tecnologia di ultima generazione che le cambierà sicuramente la sua quotidianità di sportiva, moglie e mamma.

La malattia di Annalisa Minetti va avanti da quasi trent’anni ma ora c’è una svolta importante, come spiegato dalla diretta interessata:

“Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale. In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare”

Se ad esempio Annalisa è al supermercato davanti ad un detersivo questa tecnologia permette alla Minetti di capire se si tratta di uno sgrassatore o di un prodotto per il legno…Tutto in pochi minuti, ovviamente. La 44enne ha aggiunto:

“In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: “Elena si sta avvicinando”. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!”

Prima di cominciare ad usare questi occhialini speciali Annalisa Minetti dovrà fare un corso per imparare ad usarli perché le telecamerine hanno dei pulsantini e dei comandi che non sono facili da gestire. Per l’arrivo dell’estate la Minetti sarà probabilmente in grado di indossare questi occhiali magici.

Questa tecnologia è solo momentanea: Annalisa Minetti spera di tornare a vedere con i suoi occhi grazie alle cellule staminali di sua figlia Elena che ha fatto congelare quando la bambina è nata. Attualmente sono conservate in Portogallo in vista di un eventuale trapianto.

“Finora ci sono solo dati ufficiosi sulla reale efficacia di questo intervento mentre io vorrei aspettare i risultati ufficiali. So che stanno già impiegando le staminali per bloccare la malattia, ma qui a ridarti la vista ce ne passa, perché le persone come me non hanno più la retina e ricostruirla ex novo tramite queste cellule è ancora un grande punto interrogativo”

Annalisa Minetti è mamma di due figli: Fabio e Elena, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2018. Il primo è frutto del matrimonio con l’ex calciatore napoletano Gennaro Esposito. I due sono stati marito e moglie dal 2002 al 2013. Nel 2016 l’ex vincitrice del Festival di Sanremo è convolata a nozze con Michele Panzarino, un ricercatore scientifico universitario in Tecnologie della Riabilitazione nonché fisioterapista.

La coppia, subito dopo il lieto evento, ha vissuto un dramma: la perdita di un figlio. La Minetti ha infatti subito un aborto spontaneo che l’ha portata ad allontanarsi brevemente dal mondo dello spettacolo. Durante la partecipazione a Tale e Quale Show la Minetti ha scoperto di essere di nuovo in dolce attesa: la secondogenita è stata chiamata Elena in onore della suocera.