UeD nozze, furia Elodie, crisi Tocca, ciao Madonia…chicche e gossip

La faccia pulita di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, dopo essere diventati genitori, sono convolati a nozze a Nola. Lei in abito bianco di pizzo, lui con un vestito scuro doppiopetto e cravatta. Viva gli sposi!

A Ballando con le Stelle è capitata una cosa mai vista prima: un maestro del programma, il signor Angelo Madonia, è stato cacciato dalla produzione. Non ha legato con Federica Pellegrini, che si è comportata in modo impeccabile. La ‘Divina’ pare che abbia ingoiato diversi rospi, senza però batter ciglio, attendendo che il bubbone scoppiasse. Ed è scoppiato. A Madonia è stato dato il benservito.

Sempre restando in tema Ballando, Sonia Bruganelli è andata a Belve ed ha sparato a zero sul programma, sostenendo che sia stata sacrificata come “personaggio polemico” e che a nessuno fregasse di come danzava. Qualcuno le spieghi come funziona la tv, anche se dovrebbe già saperlo.

Elodie e Iannone hanno litigato in un ristorante romano. Lei se ne è andata con un’espressione nera, lui le è corso dietro. A immortalarli un paparazzo che ha poi venduto gli scatti al magazine Gente che ovviamente li ha pubblicati. L’amore non è bello se non è litigarello…

Che succede tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Lei ha tolto il ‘segui’ a lui su Instagram per qualche ora, poi ha ripreso a seguirlo. C’è di nuovo aria di burrasca matrimoniale?

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati papà e mamma: è nato il piccolo Enea. Al momento nessuna reazione pubblica di nonna Heather Parisi; pare che il rapporto con la figlia sia ancora ghiacciato.

Aurora Ramazzotti, che ha sempre dichiarato di non pensare alle nozze, è stata presa in contropiede dall’amato Goffredo Cerza che si è impegnato in una proposta di matrimonio romantica, con tanto di brillocco. L’influencer ha detto “sì”, ora non resta che organizzare il grande evento.

Si fa sempre più intricata la vicenda con protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: lui è stato scarcerato senza restrizioni, lei è stata riascoltata in procura perché qualcosa non torna nella sua denuncia. Proseguono le indagini.

Andrea Cerioli, ex tronista di UeD ed ex ‘isolano’, si è operato, sottoponendosi a una liposuzione. Il bolognese ha messo su diversi chili sul giro vita ed ha optato per darsi un’aggiustatina con il bisturi.

Prosegue a gonfie vele la love story tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Entrambi reduci da due matrimoni falliti, si sono stregati reciprocamente. Avanti tutta!