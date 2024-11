Ferragni-Provera, Fedez batte un colpo: reazione, quanto veleno…

Fedez batte un colpo dopo che la love story tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico. La coppia ormai non si nasconde più. Nei giorni scorsi il manager e l’influencer cremonese hanno fatto tappa a Roma. Non si sono sottratti ai paparazzi e si sono tenuti per mano. Inoltre il giornalista Gabriele Parpiglia ha postato un breve video in cui si vedono i due piccioncini baciarsi ripetutamente in bocca in un locale capitolino. E il rapper come ha reagito al fatto che l’ex coniuge, a distanza di quasi un anno dalla fine del matrimonio, si è immersa in una relazione seria? Pare non benissimo.

Nelle scorse ore il cantante milanese, tra le sue storie Instagram, ha condiviso Low Cost, un brano del collega Dargen D’Amico. In particolare Fedez ha postato una strofa della canzone: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”. Capito l’antifona? Sembra proprio che Fedez abbia scelto non casualmente i versi. L’allusione della donna che vuole “farsi un cognome” mettendosi con un uomo che “si è fatto un nome” non è per caso una frecciatina avvelenatissima alla Ferragni che si è messa con Provera?

Un pensiero simile è stato esternato anche dalla giornalista Rai Paola Ferrari che, a differenza del rapper, è stata molto più esplicita in quanto ha fatto il nome della Ferragni, sostenendo che quando gli affari vanno male si tenta il piano b, con evidente allusione alla neonata love story con il ricchissimo Provera. Tornando a Fedez, il cantante sembra che abbia voluto rendere pan per focaccia all’ex moglie. Motivo? Qualche giorno fa l’imprenditrice digitale ha scritto un post facendo un bilancio del suo ultimo anno e…

In particolare, la Ferragni ha spiegato che gli ultimi dodici mesi della sua vita sono stati i peggiori, sottolineando di aver compreso che è meglio lasciar andare via “certe persone” per cominciare a prendersi cura di sé. Non ha menzionato esplicitamente Fedez, ma tutti hanno capito in un nanosecondo che il messaggio era riferito anche lui. Insomma, il rapper rientra in quelle “certe persone” che, a detta di Chiara, pare sia meglio perdere che trovare. Qualche ora dopo ecco che il cantante ha pubblicato lo stralcio del brano di Dargen D’Amico. Scorre veleno a fiumi!