Chiara Ferragni, discorso fiume durissimo: Fedez ne esce a pezzi

Chiara Ferragni, lungo la mattinata di venerdì 22 novembre, ha pubblicato un post in cui ha fatto un bilancio dell’ultimo anno. Ad uscirne malissimo e a pezzi è il suo ex marito Fedez. L’influencer cremonese, pur non menzionandolo mai per nome, ha lasciato intendere che si è sentita abbandonata, ma che tutto ciò che le è capitato le ha insegnato a distinguere chi la ama seriamente da chi invece nel momento del bisogno se l’è data a gambe. L’imprenditrice digitale ha anche sottolineato che oggi percepisce che la sua vita è più autentica rispetto a quella degli anni precedenti, altra stoccata tagliente riferita al suo matrimonio.

La Ferragni ha divulgato il suo ragionamento in occasione di un evento particolare: il festeggiamento del primo anno trascorso nella sua nuova casa milanese. Così l’influencer su Instagram:

“Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”.

Alcuni passaggi appaiono particolarmente duri. Ferragni, dopo aver ammesso che gli ultimi dodici mesi – segnati dallo scandolo dei pandori e dalla fine del suo matrimonio – sono stati i più difficoltosi della sua vita, ha evidenziato che oggi è rinata grazie alla sua “nuova” famiglia e solamente dopo aver compreso che è meglio lasciar perdere “”certe persone”. Non si fa peccato a pensare che in “certe persone” rientri il suo ex marito. Un ulteriore affondo è racchiuso nel passaggio in cui ha rimarcato che adesso è riuscita a fare “spazio all’amore vero”. Anche la chiusura del post suona come una critica pesante al suo passato (“…quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”).

La love story con Giovanni Tronchetti Provera

L’influencer, tra l’altro, in questi giorni è tornata a riempire le pagine del gossip italiano, essendosi legata sentimentalmente a Giovani Tronchetti Provera, anche lui reduce da un matrimonio finito. I due sono stati paparazzati in diversi frangenti in atteggiamenti inequivocabili. Per ora, però, non hanno presenziato ad alcun evento ufficiale in coppia, ma i ben informati sostengono che è solamente questione di tempo. La relazione è nata qualche settimana fa, ma pare che sia già piuttosto solida e che sia l’influencer sia il manager abbiano tutta l’intenzione di fare sul serio.