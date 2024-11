Chiara Ferragni, stessa ‘croce’ di De Lellis: retroscena sui Provera

Non è più un mistero che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, entrambi reduci da due matrimoni andati in fumo, facciano coppia. I due imprenditori non hanno ancora ufficializzato la relazione, ma è come se l’avessero fatto visto che ormai non si nascondono più, concedendosi uscite in pubblico. Le ultime paparazzate le ha divulgate il magazine Oggi che ha sorpreso l’influencer e il manager prima in una pizzeria di Corso Garibaldi e poi a giocare a bowling. Presenti anche i figli di entrambi. Per questo il settimanale afferma che i neo fidanzati già si “comportano come una famiglia allargata”.

Ma c’è dell’altro. Nei salotti milanesi che contano si sussurra che quasi senza dubbio, per le feste natalizie, l’ex moglie di Fedez avrà al dito un anello di fidanzamento da far morire d’invidia tutte le donne d’Italia. “Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato”, assicurano i ben informati che bazzicano la Milano ‘bene‘. Tutti felici e contenti? Pare proprio di no. Come in ogni storia interessante che si rispetti non può mancare un elemento di disturbo. E infatti anche nella vicenda di Ferragni e Tronchetti pare che qualcosa non stia filando liscio. Cosa? I mugugni che sarebbero trapelati dalla famiglia di lui.

Sempre il magazine Oggi spiffera che il padre di Giovanni, ossia Marco Tronchetti Provera, e sua madre, vale a dire Cecilia Pirelli, non siano un granché contenti del fatto che il loro figlio abbia intrecciato una love story con la fu regina di Instagram. Perché ci sarebbe del malumore serpeggiante in casa Provera – Pirelli? Perché il signor Marco e la signora Cecilia non vedrebbero di “buon occhio il mondo del rap milanese che Ferragni ha frequentato negli anni con il matrimonio con Fedez”. Niente altro? Sì, c’è dell’altro. I malumori deriverebbero anche dalle “recenti disavventure giudiziarie dell’influencer”.

La faccenda ricorda quella di Carlo Beretta e Giulia De Lellis. Lui rampollo di una delle famiglie più ricche d’Italia, lei influencer rampante avvezza al gossip. Insomma, stessa dinamica di Provera e Ferragni. E che accadde? Si è mormorato per anni che la madre del giovanotto non fosse contenta della love story del figlio. Ora lui ha lasciato Giulietta e si è tuffato tra le braccia di Melissa Satta.