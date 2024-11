Liti Ferragni-Fedez, Amadeus vuota il sacco: “Lei ha ragione, lui no”

Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine, raccontando dei retroscena inediti su Chiara Ferragni e Fedez relativi alle loro apparizioni al Festival di Sanremo. Il conduttore ravennate, oggi in forza al gruppo Discovery, senza troppo girarci attorno, ha sostenuto che il rapper ha sbagliato nel prendere alcune decisioni. Particolarmente interessante il passaggio in cui ha rivelato che l’influencer cremonese un anno ha rifiutato l’invito sull’Ariston per non offuscare l’allora marito in gara. Peccato che l’anno seguente lui non ha fatto lo stesso, rubando la scena alla moglie. Amadeus ha srotolato i dettagli di tale questione. Inoltre ha parlato di Morgan, rimarcando che con lui ha chiuso e che non ne vuole più sapere del cantautore.

Le rivelazioni di Amadeus su Chiara Ferragni e Fedez

L’ex conduttore e direttore artistico del Festival, lungo le colonne di Chi, ha narrato che quando prese le redini della kermesse ligure ebbe l’idea di coinvolgere Chiara Ferragni: “Lei è stata la prima alla quale ho chiesto di venire a Sanremo. Ha declinato dicendo delle cose giuste: non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato, era legata al mondo web lontano dalla televisione“.

Nell’anno successivo, vale a dire nel 2021, Fedez fu in gara a Sanremo. Partecipò duettando con Giulia Michielin con il brano ‘Chiamami per nome’. Anche in questo caso Amadeus tentò di ingaggiare la Ferragni, ma lei rifiutò per la seconda volta. In quel frangente, però, motivò il suo no con una spiegazione differente rispetto a quella data l’anno precedente:

“Quando un anno dopo venne Fedez in gara, la invitai a venire ma lei mi disse: ‘Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico e è giusto che si goda il suo Sanremo’. L’ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia”.

Si giunge al 2023, anno in cui Amadeus riuscì finalmente a strappare il sì dell’influencer cremonese. La Ferragni infatti ha condotto con lui e Gianni Morandi la puntata di apertura e chiusura del Festival. Quello fu anche l’anno in cui Fedez venne baciato da Rosa Chemical (c’è il forte sospetto che il gesto fosse stato pensato a tavolino per fare un po’ di ‘rumore’). Si venne poi a sapere che Chiara e Federico litigarono di brutto in quanto l’allora moglie venne naturalmente offuscata dalla vicenda del bacio. Secondo molti quell’episodio è all’origine della crisi che ha portato mesi dopo i due coniugi a separarsi. Così Amadeus sulla questione:

“Due anni dopo, Chiara ha accettato di salire sul palco a condurre due serate. Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, ‘fra moglie e marito non mettere il dito'”.

Insomma, Sebastiani, seppur ha usato toni delicati, ha sostenuto, senza troppo girarci attorno, che Fedez avrebbe dovuto starsene a casa quell’anno e non presentarsi in platea per poi lasciarsi coinvolgere nel bacio con Rosa Chemical. Se infatti fosse restato a Milano, la Ferragni avrebbe potuto splendere ancor più. E invece si sa come è poi andata a finire.

Amadeus lapidario su Morgan: “Con me ha chiuso”

Altro episodio iconico dell’era sanremese di Amadeus fu la litigata sul palco con protagonisti Morgan e Bugo. Era il Festival 2020. Così Sebastiani sui suoi rapporti con l’ex frontman dei Bluvertigo: