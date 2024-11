Andrea Cerioli ingrassato di 29kg e operato: le foto prima e dopo

Andrea Cerioli si è sottoposto a un intervento chirurgico estetico, più precisamente a una liposuzione dopo essere ingrassato di 29 kg in un mese. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne parla dei suoi problemi con la bilancia; è la prima volta però che decide di operarsi. A seguirlo durante il percorso clinico è stato il dottor Giorgio D’Angelo. Il 35enne bolognese ha spiegato i motivi della sua scelta attraverso il suo profilo Instagram. Cerioli ha preso parte a L’Isola dei Famosi nel 2021. Nel reality si presentò in sovrappeso. Riuscì a smaltire ben 26 chilogrammi in circa novanta giorni. Poi, però, li ha recuperati tutti. Anzi ne ha presi ancor più. Da qui la scelta di ricorrere alla liposuzione e al bisturi.

Andrea Cerioli e l’operazione per dimagrire

“Ho perso 26 chili in tre mesi – ha narrato l’ex tronista -. Ne ho ripresi 29 in un mese. Non sono riuscito ad allenarmi, primo perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina. Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho l’adipe localizzato e mi da fastidio”. Nelle storie postate su Instagram è apparso anche il chirurgo che lo ha seguito e lo ha operato. In particolare il dottor D’Angelo lo si sente domandare al paziente quali aspettative avesse.

“Non sono per le cose drastiche – la risposta data dal 35enne bolognese -. La mia aspettativa è un po’ più di V-shape, leggermente più rimodellato, nel senso che da dietro ho una forma più armonica. Il mio è una sorta di disagio, non mi metto volentieri in costume”. L’intervento, che è consistito in una mini-liposuzione all’addome, ai fianchi e alla schiena, ha avuto successo ed ha soddisfatto Cerioli che ha provveduto a pubblicare la foto del suo fisico pre-operazione (nell’immagine si vede il chirurgo che gli ha cerchiato con un pennarello tutte le aree che avrebbe dovuto “aspirare”) e quella del post-intervento. (seppur lo scatto risulta sfocato per via del vetro appannato, si può comunque notare il cambiamento).

Quando Andrea Cerioli si definì un’otaria

Anche nel 2022 l’ex tronista aveva parlato dei suoi problemi di peso, che hanno cominciato ad attanagliarlo durante il periodo della pandemia Covid. A circa un anno dalla conclusione dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, Cerioli aveva poi rivelato ai suoi fan di essere arrivato a pesare 85.7 kg, aggiungendo che la cosa preoccupante era che ingrassava solamente nel giro vita. Con autoironia era arrivato a definirsi un’otaria. Aveva anche spiegato che si era ripromesso di voler condurre uno stile di vita più sano attraverso il cambio delle sue abitudine quotidiane.