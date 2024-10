Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna: data e dettagli delle nozze!

Silvia Toffanin ospita nel suo studio di Verissimo una delle coppie più amate uscite da Uomini & Donne. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono innamorati a prima vista e hanno realizzato il sogno di formare una famiglia. Ora che sono genitori manca solo un ultimo passo: il matrimonio! A Verissimo hanno rivelato la data e i dettagli.

Era il 2018 quando Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si incontrano nel parterre di Uomini & Donne. Lui era tronista e lei scese per corteggiarlo. Da allora non si sono più separati, hanno capito subito di essere fatti l’uno per l’altra. Lui vivace, lei riservata, erano la combinazione perfetta. Andrea ha capito subito che Arianna sarebbe stata la donna della sua vita, tanto che già alla seconda esterna rivelò alla sua famiglia che a breve avrebbe portato a casa la madre dei suoi figli. Da allora sono passati quasi 6 anni e il loro viaggio è stato coronato dalla nascita della piccola Allegra.

Arianna e Andrea pronti al ”Sì!”: quando e dove si sposeranno

Dall’amore tra Andrea e Arianna è nata proprio quest’anno, il 6 Febbraio, la piccola Allegra. I due avevano deciso di creare una famiglia prima di sposarsi e ora che la piccola è nata, sono pronti a dire ”Sì, lo voglio”. A Silvia Toffanin rivelano che il matrimonio si terrà il 24 Maggio ma ancora la location non è decisa. Quello che sanno è che si terrà sicuramente o in Toscana o in Umbria. L’idea è quella di fare un matrimonio tra amici e famiglia, niente di colossale. Arianna racconta un po’ di come Andrea le ha fatto la proposta di matrimonio, in un modo in cui lei non si aspettava. Solitamente, dice, Andrea non è in grado di tenersi dei segreti, per questo era sicura che avrebbe capito se lui stesse preparando la proposta a sorpresa. E’ arrivata invece davvero quando meno se lo aspettava, lui da un momento a un altro si era fatto serio, lei era convinta che volesse discutere.

Andrea racconta di essersi preparato tutto un discorso per chiedere ad Arianna di sposarlo, ma quando si è trovato davanti a lei si è dimenticato tutto e ha iniziato a balbettare e ad andare a braccio. Anche in quel momento c’era ovviamente Allegra, che poi abbiamo conosciuto in studio per la prima volta.