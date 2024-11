Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: lacrime, abiti, foto, invitati

Da Uomini e Donne all’altare: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono marito e moglie. Nella tarda mattinata di sabato 30 novembre si sono celebrate le nozze. Il matrimonio si è svolto a Nola, in provincia di Napoli, metà scelta dai due neo sposi nonostante non sia la loro città d’origine (hanno spiegato in tempi non sospetti di essere stati rapiti dalla location, da qui la decisione di organizzare il grande evento in terra campana). Alcuni invitati hanno spoilerato prima dei diretti interessati il “sì, lo voglio”. In particolare, in rete, hanno cominciato a circolare degli scatti in cui si vedono in chiesa Claudia e Lorenzo. In una foto si vede l’ex tronista emozionatissimo e in lacrime (ovviamente di gioia), in un’altra ecco che papà Sergio accompagna la figlia all’altare dal marito, in un’altra ancora si notano i due neosposi di schiena uno a fianco dell’altra. Quindi il rituale e l’attesissima unione.

Nozze di Claudia e Lorenzo: invitati e dettagli

Gli invitati al matrimonio sono circa 150, tra parenti e amici. Ovviamente in prima fila la figlia della coppia, la piccola Maria Vittoria, a cui è stato dato il ruolo di damigella della mamma. Presenti anche alcuni ex volti storici di Uomini e Donne tra cui Nilufar Addati e l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi, accompagnato dalla neo compagna Martina Ziino. Proprio quest’ultima e Nilufar sono state tra le prime a condividere delle fotografie e dei video delle nozze sui rispettivi profili social.

I festeggiamenti per celebrare l’evento sono cominciati nella giornata di venerdì 29 novembre. In serata la comitiva degli invitati e i due futuri sposi si sono divertiti ad un party. Claudia e Lorenzo hanno anche danzato assieme, venendo applauditi per la dolcezza mostrata.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sposi: gli abiti scelti

Per quel che riguarda gli abiti, la neo sposa ha optato per un vestito in pizzo bianco, come vuole la tradizione, con spalle scoperte, scollatura profonda e maniche a campana. Naturalmente non è mancato il velo. Per Lorenzo completo scuro, con giacca doppiopetto, camicia bianca e cravatta celeste.