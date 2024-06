U&D: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto sposi. Ecco la data

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono tra le coppie più durature uscite da Uomini e Donne. I due hanno partecipato al dating show nell’edizione 2018/2019 e da allora non si sono mai più lasciati. Dalla relazione è nata anche una figlia e, da tanto tempo, i fan aspettavano di sapere quando la coppia si sarebbe sposata, visto la proposta arrivata due anni fa. Ora, attraverso un video pubblicato sui loro canali social, i due annunciano il giorno in cui convoleranno a nozze.

Tra gli infiniti protagonisti del dating show ideato da Maria De Filippi, molti di loro non hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico, altri addirittura hanno attuato comportamenti non graditi dagli spettatori, che hanno fatto sì che tali nomi finissero praticamente nel dimenticatoio.

Per fortuna però, c’è anche qualcuno che invece ha fin da subito fatto appassionare i fan del programma. Tra questi c’è anche Lorenzo Riccardi. Dopo un’esperienza da corteggiatore tutt’altro che fortunata (con i tradimenti di Nilufar Addati e Sara Affi Fella), il ragazzo era salito sul trono di Uomini e Donne, facendo la conoscenza di quella che poi è diventata la madre di sua figlia.

Il suo nome è Claudia Dionigi, con la quale da subito c’era stata una grande affinità. Per questa ragione, nel gennaio del 2019, Riccardi l’aveva scelta. Da allora i due non si sono più lasciati e fanno tutt’ora coppia fissa.

In questo caso possiamo proprio dire che il programma di Maria De Filippi ha portato fortuna a questi ragazzi, che hanno trovato l’anima gemella l’uno nell’altra.

La coppia poi, il 21 dicembre del 2022 ha anche accolto la piccola Maria Vittoria, la loro prima figlia. Solo pochi giorni dopo, a Natale, Lorenzo aveva chiesto a Claudia di sposarlo, ricevendo una risposta affermativa.

Nonostante questo però, i due avevano messo in pausa i preparativi per il matrimonio, decidendo di dedicare il loro tempo alla nuova arrivata. Ora, finalmente, la coppia convolerà a nozze, per questo hanno scelto una data.

Lorenzo e Claudia hanno comunicato ai fan la decisione attraverso un video molto divertente, pubblicato su Instagram. Così, con dei cartelloni, i due fanno sapere che sarà il prossimo 30 novembre il giorno in cui pronunceranno il fatidico “sì“. A questo punto non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli sui preparativi, per poi goderci queste nozze il prossimo autunno.