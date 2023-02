Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia sbocciata quasi quattro anni fa a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono diventati genitori per la prima volta il 21 dicembre scorso, accogliendo la figlia Maria Vittoria. Pochi giorni dopo, durante la vigilia di Natale, Riccardi ha chiesto alla compagna di sposarlo. Naturalmente è arrivato un deciso “sì”. Tuttavia le nozze non saranno organizzate nel 2023. A spiegarlo sono stati i diritti interessati che hanno anche reso noto perché non hanno intenzione di celebrare il matrimonio nei prossimi mesi.

“Maria Vittoria sta benissimo, inizialmente non è stato facile essere mamma, temevo di non farcela ma come tutte le mamme poi ci sono riuscita”, ha raccontato Claudia. “Per mia figlia ho perso la testa”, ha aggiunto Lorenzo, più che raggiante per essere diventato padre. “Ti vedo maturato”, la nota di Silvia Toffanin, rivolgendosi all’ex tronista.

Verissimo, Claudia e Lorenzo Riccardi: le parole dell’ex tornista di Uomini e Donne lasciano il segno

Spazio poi all’avventura a Uomini e Donne. Riccardi ha detto di aver partecipato al dating show timonato da Maria De Filippi principalmente per fare un’esperienza di vita. Quindi ha aggiunto che non avrebbe mai creduto di trovare la donna della sua vita nella trasmissione di Canale Cinque (seppur lo show punta proprio a far incontrare le ‘anime gemelle). E invece con la Dionigi è stato amore vero, puro. Amore che tuttora perdura ed è rigoglioso e solido: “Se vai a Uomini e Donne lo fai per fare un’esperienza che ti fa crescere. Ma mai avrei pensato che avrei trovato la donna della mia vita e sono felice di aver trovato la madre di mia figlia”.

“Lo stesso vale per me e adesso Lorenzo diventerà mio marito”, ha fatto eco Claudia. Dopodiché l’ex tronista ha riservato una dedica dolce e altruista alla compagna di vita, strappando un caloroso e convinto applauso del pubblico in studio. Anche diversi telespettatori sintonizzati su Verissimo hanno apprezzato le dichiarazioni dell’imprenditore, riversandosi sui social per sottolineare la galanteria e il garbo di Riccardi:

“Quando sono uscito dalla sala parto ho chiamato mio padre e gli ho detto: “Pa, è troppo poco quello che sto facendo per Claudia”. L’uomo penso che non possa fare nemmeno il 10% di quello che può fare una donna. Non smetterò mai e poi mai di ringraziare Claudia per quel che ha fatto per me e per la figlia che mi ha regalato. Io mai potrò restituire tutto quello che ha fatto e che sta facendo per me. Penso che sia una cosa inarrivabile. L’unica cosa che posso fare è amarla tutti i giorni di più senza farle mancare niente”.

Si è poi parlato della proposta nuziale, arrivata alla Vigilia di Natale. Un gesto tanto inaspettato quanto accolto benevolmente da Claudia, che ha confidato che sperava di venire chiesta in sposa, ma non credeva che Riccardi le chiedesse la mano: “Non me l’aspettavo, ma ricevere la proposta la sera della Vigilia di Natale… Era proprio la proposta che volevo”. Ora c’è da organizzare l’evento, ma tutto è stato rimandato al 2024. Dunque niente fiori d’arancio nel 2023. Prima Claudia e Lorenzo hanno intenzione di dedicarsi ai progetti professionali in cui sono impegnati, oltreché alla piccola Maria Vittoria.

“Sicuramente col matrimonio andiamo a finire nel 2024, adesso non abbiamo la testa”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Riccardi ha aggiunto: “Dobbiamo concentrarci su nostra figlia e su alcuni progetti lavorativi, andiamo al 2024”.